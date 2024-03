Vznemirjeni, zaskrbljeni in prestrašeni: Metličani gredo v torek na ulico

13.3.2024 | 18:50

Metlika - Poročali smo že, da letos februarja sprejeti vladni uredbi o reorganizaciji nujne medicinske pomoči nasprotujejo tudi v Metliki, kjer se bojijo, da bo uredba njihovi občini prinesla zmanjšanje obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči oz. bo pomenila ukinitev njenega 24-urnega zagotavljanja s stalno prisotnostjo zdravnika v tamkajšnjem zdravstvenem domu. Metliki najbližji prevideni satelitski urgentni center naj bi bil v Črnomlju.

Zato je županja na ministrico za zdravje naslovila zahtevo za pojasnila. Z ministrstva so ji zagotovili, da nujne medicinske pomoči ne krčijo ter da bodo kakršne koli spremembe potekale v dialogu, zato da so "vsi očitki in morebitni strahovi lokalne skupnosti o prihodnosti nepotrebni", a v občini jim ne verjamejo.

Metliški občinski svet je tako na izredni seji, kjer so svetniki izrazili ostro nasprotovanje morebitnemu zmanjšanju obsega nujne medicinske pomoči ter zahtevali vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v metliškem Zdravstvenem domu, tudi podprli pobudo, da v ta namen pripravijo protest.

Protestni shod v torek, 19. marca, ob 16. uri na parkirišču pred ZD Metlika

''Ker gre za izjemno perečo problematiko, zaradi katere smo prebivalci Občine Metlika vznemirjeni, zaskrbljeni in prestrašeni, mi pa težko verjamemo le nenapisanim obljubam, bomo v torek, 19. marca 2024, ob 16. uri, na parkirišču pred Zdravstvenim domom Metlika, organizirali protestni shod proti zmanjševanju obsega nujne medicinske pomoči v občini Metlika'' so danes sporočili z občine.

Občane vabijo, da se v čim večjem številu udeležijo protesta in izrazijo svoje nezadovoljstvo z zmanjševanjem obsega nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Metlika, ''saj je pomembno, da ministrstvu in vladi tudi na takšen način sporočimo, da se s kakršnim koli krčenjem obsega nujne medicinske pomoči v naši občini nikakor ne strinjamo in da nikakor ne moremo pristati na zniževanje njenega obsega,'' so zapisali v sporočilu za javnost in nadaljevali: ''Ne moremo razumeti, da bi se zmanjšalo ali reorganiziralo nekaj, kar v našem okolju deluje dobro in našim uporabnikom zagotavlja varnost v ruralnem okolju. Prisotnost dežurne službe na način 24/7/365 je že mnogim rešila življenje. Pravica do zdravstvenega varstva je ustavna človekova pravica in naši občani morajo biti deležni enakovrednih zdravstvenih storitev kot vsi državljani Republike Slovenije – torej hitrih, učinkovitih in dostopnih v najkrajšem možnem času. Zmanjševanje obsega nujne medicinske pomoči bi za naše prebivalce pomenila bistveno slabšo dostopnost do zdravstvene oskrbe v najbolj kritičnih trenutkih in neenakopraven položaj pri dostopu do nujne medicinske pomoči v primerjavi s prebivalci večji mest, v katerih so predvideni satelitski urgentni centi, nižjo kakovost zdravstvenega varstva in s tem nižjo kvaliteto življenja. In na to nikakor ne moremo pristati.''

M. K.