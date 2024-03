FOTO: Dr. Janez Gril postal 34. prošt Stolnega kapitlja

10.3.2024 | 08:20

Dr. Janeza Grila je na mesto 34. novomeškega prošta umestil škof msgr. dr. Andrej Saje.

Slovesna umestitev je potekala med mašo.

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje

Procesija duhovnikov gre v cerkev, na slovesnem dogodku niso umanjkale narodne noše.

Dr. Janez Gril (prvi na desni) novo službo sprejema s hvaležnostjo in spoštovanjem.

Čestitka Anice Mušič v imenu ŽPS stolne župnije.

Z novim novomeškim proštom in škofom sta se rada fotografirala tudi novomeški župan Gregor Macedoni in poslanka v DR RS dr. Vida Čadonič Špelič.

Kapiteljsko cerkev so verniki dobro napolnili.

Novo mesto - Včeraj je med slovesno mašo v novomeški stolnici potekala slovesna umestitev novega stolnega prošta Stolnega kapitlja prelata dr. Janeza Grila. Za 34. prošta Stolnega kapitlja Novo mesto ga je umestil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Janeza Grila so namreč 23. januarja na to pomembno mesto predlagali stolni kanoniki z javnim glasovanjem.

Škof Andrej Saje se je Janezu Grilu zahvalil za pripravljenost sprejeti to službo, obenem pa tudi za vse njegovo dosedanje duhovniško delo v Škofiji Novo mesto ter nasploh v Cerkvi na Slovenskem.

Gril, po rodu iz Bušinca pri Dolenjskih Toplicah, je imel pestro duhovniško pot z mnogimi pomembnimi službami. Zdaj biva v Novem mestu – jeseni je bil imenovan za zakonitega zastopnika Stolnega kapitlja Novo mesto in člana Duhovniškega sveta škofije. Od avgusta 2022 je tudi duhovni pomočnik za pastoralno področje Ambrus, Zagradec, Šmihel.

V pridigi se je novomeški škof Andrej Saje dotaknil pomena Stolnega kapitlja, ki je bil ustanovljen kmalu po ustanovitvi Škofije Novo mesto 19. marca 2007 in utemeljuje večstoletno tradicijo Kolegiatnega kapitlja, ki je bil ustanovljen 1493. Nekoč je imel Stolni kapitelj vlogo nekakšnega škofovega senata, prošti, ki so postali duhovniki, ki se odlikujejo po znanju in neoporečnemu življenju, so bili svetovalci škofa pri pomembnih vprašanjih in vodenju škofije.

Kaj je naloga prošta?

Škof Saje pa je razložil tudi naloge in pomen prošta po danes veljavnem Zakoniku cerkvenega prava iz leta 1983, ki je njegovo vlogo spremenil in jo omejil zlasti na liturgično področje in pastoralno pomoč v stolni cerkvi, zlasti pri slovesnejših bogoslužjih. Njegovo prejšnjo vlogo so prevzeli drugi organi. Predstojnik kapitlja, ki mora imeti svoj statut, potrjen od škofa, se imenuje tudi prošt.

Škof je kot glavno nalogo in poslanstvo kanonikov za vse kapitlje kanonikov v zgodovini in danes poudaril skupno molitev v koru in graditev občestva Cerkve, podobno kot to velja za meniške redove. Kanoniki so vedno na voljo za maševanje in spovedovanje v stolni cerkvi. K molitvi se zbirajo ob sobotah.

»Hvala vsem kanonikom novomeškega kapitlja za pomembne službe, ki jih predano in z ljubeznijo opravljate,« je dejal Saje in ob koncu pridige spomnil tudi na postni čas kot pripravo na velikonočno praznovanje, ki se bliža.

Gril novo nalogo sprejema s hvaležnostjo in spoštovanjem

Številne zbrane vernike, duhovnike in goste - na slovesni maši niso manjkali upokojeni škof msgr. Andrej Glavan, zastopniki stolnih kapiteljev iz Ljubljane in Maribora, narodne noše, pa tudi novomeški župan Gregor Macedoni in poslanka v DZ RS dr. Vida Čadonič Špelič – je ob koncu maše nagovoril 34. novomeški prošt dr. Janez Gril. Kanonikom in škofu se je zahvalil za zaupanje, imenovanje in umestitev.

Dejal je, da se je najprej malce otepal te nove in odgovorne službe, a jo na koncu sprejel. Služba prošta je zanj nekaj posebnega, saj je izrazito duhovna, posvečena molitvi in skrbi za lepoto bogoslužja. Večino duhovniškega življenja se je namreč Gril ukvarjal predvsem z mediji, gospodarskimi in podobnimi področji. Tudi kot kanonik se je ukvarjal z ekonomijo. A na koncu je nove naloge sprejel s hvaležnostjo in spoštovanjem.

»Kot prošt si bom prizadeval, da bomo kanoniki ohranjali živ spomin na bogato duhovno izročilo našega kapitlja, bili v oporo škofu, skrbeli za bogoslužna opravila v stolnici in župnijah, kjer delujemo, veliko molili za nove duhovne poklice ter svoje moči posvetili temu, da bi božji služabnik Franc Kek, ki je kot član Kolegiatnega kapitlja leta 1943 pretrpel mučeniško smrt, bil čim prej razglašen za blaženega. Iskrena hvala še enkrat!« je dejal novi prošt Janez Gril.

Čestitke, skupno druženje

V imenu stolnega kapitlja sta mu čestitala g. Silvester Fabijan in tajnica ŽPS stolne župnije Anica Mušič.

Zbrani verniki in ostali so se po koncu slovesne maše, ki jo je obogatilo petje Stolnega zbora pod vodstvom Mateja Burgerja, še radi zadržali na proštijskem dvorišču ob pripravljenih dobrotah, kjer so poklepetali in ob čestitki stisnili roko novemu, 34. novomeškemu proštu dr. Janezu Grilu.

Besedilo in foto: L. Markelj

