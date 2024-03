Raznolika nova literarna dela založbe Goga

10.3.2024 | 13:40

Na novinarski konferenci (Fotografiji: Založba Goga)

Ljubljana/Novo mesto - Novomeška Založba Goga je izdala in te dni v Ljubljani predstavila zbirko štiriindvajsetih kratkih zgodb Dvoliki avtorice Jedrt Maležič in zbirko esejev Nataše Kramberger z naslovom Po vsej sili živ. V soavtorstvu je izšlo še delo Milana Jesiha in Mirka Bratuše z naslovom Tudi.

Kot ponazarja že naslov, Dvoliki simbolizirajo dvojnost posameznika, "z enim portretom nastopamo pred sabo, z drugim pa pred javnostjo", je povedala avtorica Maležič in dodala, da je cilj dela soočanje z lastnimi dvolikostmi in zagatami, "ko gre za kazanje obličja svetu". Liki v knjigi so avtorici všeč in kot je povedala, ji je buren odziv bralcev kot pisateljici kvečjemu v naslado.

Dvoliki na strukturno spreten in slogovno iskriv način podajajo zapletena psihološka stanja, umeščena v zgolj trenutek iz vsakdana. Pogostokrat gre za ljudi v življenjskem obdobju, ko resno razmišljajo, da je nastopil pravi čas, da si uredijo eksistenco. To jim povzroča še dodatno in nezavedno stisko, ki se kaže v različnih oblikah, kot je otročja zagledanost v morebitno partnerko, nevrotično vzgajanje mlajših ljubimcev, iskanje svojega mesta v hierarhiji pivskih prijateljev, razpetost med ugajanjem tako družini kot oblastnemu šefu, so o zbirki kratkih zgodb zapisali pri založbi.

Maležić je na predstavitvi svojega dela še napovedala, da že načrtuje nov roman, ki se bo dotikal "večne teme reprodukcije".

O knjigi Po vsej sili živ je zaradi odsotnosti avtorice Kramberger spregovorila urednica založbe Helena Zemljič. Delo je opisala kot preplet pisanja, kmetovanja in novinarstva. Za razliko od odločitve v romanu Primerljivi hektarji, se v tej odloči, da ni zgolj pisateljica, ampak hkrati tudi kmetica. Po tem, ko je propadajoče posestvo spremenila v živahno biodinamično kmetijo, se po sedmih letih v navezavi na Primerljive hektarje sprašuje, kaj je šlo prav, kaj narobe in kaj lahko sploh še storimo, da bi se izognili naslednji katastrofi, so navedli pri založbi.

Kot je še povedala Zemljič, se avtorica ekoloških tem loteva na zelo bister in drugačen način, kot ga mogoče poznamo. Je pa Kramberger obiskala mnogo kmetij in dobro raziskovala področje, o katerem je pisala, je dodala.

Knjiga z naslovom Tudi združuje pesniško in kiparsko umetnost. Sestavlja jo 82 osemvrstičnic Milana Jesiha, ki se gibljejo od humornih, satiričnih do refleksivnih pesmi, in 39 risb in kolažev fotografij detajlov kipov Mirka Bratuše, skozi katere kipi zaživijo na novo v vseh pogledih svojega obstoja. Fluidnost poezije se, kot so zapisali pri Gogi, sreča s snovnostjo kipa, vmes pa pušča prostor, da iz vsake špranje zrase (tudi) čisto svoje življenje.

Po besedah soavtorja Mirka Bratuše je eden od lepših rezultatov te knjige prijateljstvo, ki se je med njima razvilo.

STA; M. K.