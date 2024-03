FOTO: Gregorjev sejem na Veseli Gori je bil kljub slabemu vremenu živ

9.3.2024 | 13:00

Brez dežnika na Gregorjevem sejmu na Veseli Gori letos ni šlo.

Janez Bojc je imel stojnico z lončarskimi izdelki.

Čeprav je bilo slabo vreme, so bili obiskovalci dobro razpoloženi.

Predsednik Turističnega društva Šentrupert Boštjan Nemec

Vesela Gora - Na Veseli Gori je danes potekal tradicionalni Gregorjev sejem. Zaradi slabega vremena ga je obiskalo precej manj ljudi kot prejšnja leta, vseeno pa jih je bilo kar nekaj, ki so se sprehodili po sejmu in tudi kaj kupili. Razstavljavci so namreč zagnano ponujali svoje izdelke in jih prepričevali, da jih po tako ugodni ceni ne dobijo nikjer drugje. Številni tako domov niso odhajali praznik rok.

Viktor Femec iz Male Dole pri Temenici je nabavil sadike dreves. »Po to sem prišel. Zdaj je čas, da posadim kakšno jabolko. Ta sejem ima dolgoletno tradicijo, vsake toliko časa pridem pogledat, če imajo kaj novega,« je povedal. Med obiskovalci je bil tudi Janez Primožič z Vrha pri Šentrupertu, ki ga nekoliko slabša vremenska napoved ni odvrnila. »Na sejmu moraš nekaj kupiti zase. Včasih smo hodili z nahrbtnikom, da si vse spravil notri. Prišel sem po kakšno sadiko, pa ene dve trti še potrebujem. Privoščil si bom tudi čevapčiče, moraš podpreti tudi lokalne gostince,« je razmišljal.

Na sejmu so se predstavili različni razstavljavci, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin, obrtniki in tudi nekatera domača društva. »Na ta sejem prihajam že dolgo. Vsako leto je kar zanimivo, letos malo dež nagaja, vendar bo že. Ponujam doma izdelano lončeno posodo. Pri nas je lončarstvo že 300 let hišna tradicija. To obrt zdaj nadaljuje hčerka. Ljudje se kar zanimajo za tovrstno posodo iz gline, saj so jedi v njej pripravljene na bolj zdrav način,« je zatrdil Janez Bojc iz Dolenje vasi pri Ribnici.

Nad organizacijo sejma je tudi letos bdelo Turistično društvo Šentrupert. »Trudimo se nadaljevati dolgoletno tradicijo tega sejma. Vsako leto poskušamo privabiti čim več razstavljavcev in širiti ponudbo. Letos je bilo prijavljenih 36 razstavljavcev, prišlo pa jih je 32. Nekateri sem hodijo že več desetletij, kar nas veseli. Obiskovalcev žal ni toliko, pozna se slabše vreme, a na to nimamo vpliva. Vseeno tisti, ki so prišli, so dejali, da je sejem živ,« je povedal novi predsednik šentrupertskega turističnega društva Boštjan Nemec.

Gregorjev sejem na Veseli Gori se ponaša z več kot 200-letno tradicijo, prvič so ga gostili daljnega leta 1760, in prav ta spomladanski sejem je bil že nekdaj izmed vseh veselogorskih sejmov najbolj poznan. Po drugi svetovni vojni so njegovo tradicijo za nekaj časa prekinili in ga nato vnovič obudili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobijo izdelki ljudske obrti – orodje, oprema, lončeni izdelki in izdelki suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

Besedilo in fotografije: R. N.

