Zdravniška stavka: V Novem mestu in Brežicah stanje po umiku soglasij stabilno

Novo mesto/Brežice - V splošnih bolnišnicah Novo mesto in Brežice je stanje potem, ko so 1. marca vstopili v veljavo umiki soglasij za nadurno delo zdravnikov, stabilno. V Novem mestu so morali sicer po besedah direktorice Milene Kramar Zupan svoje delo nekoliko prilagoditi. Brez večjih težav delajo v zdravstvenih domovih Kočevje in Novo mesto.

V novomeški bolnišnici je soglasje za nadurno delo umaknilo 95 od skupno 220 zdravnikov, kar je okoli 45 odstotkov vseh.

Po uveljavitvi umikov so po besedah direktorice delo v bolnišnici uredili delo tako, da so uvedli prilagojeno turnusno delo, kar pomeni, da najprej "pokrivamo urgenco, dežurstva in hospitalizacije, na koncu še operativne posege in ambulantne preglede". "Položaj je stabilen, je pa res, da odpade okoli 10 odstotkov operativnega programa in med pet in 10 odstotki ambulantnih pregledov," je povedala direktorica.

Odlok, s katerim je vlada določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke, v bolnišnici zaenkrat spoštujejo, imajo pa z zdravniškim sindikatom Fides o odloku različna mnenja, je povedala.

Bolnišnica je tudi uresničila napoved, da bo zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, preklicala soglasja za delo drugje.

V bolnišnici po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića stavka okoli 95 odstotkov zdravnikov. Zaradi stavke so delo prilagodili tako, da ni prekomernega nadurnega dela. "Ne izvajamo določenih nenujnih storitev, je pa zagotovljeno izvajanje neprekinjenega zdravstvenega zdravstva in vseh storitev v primerih, ko bi se lahko stanje pacienta v kratkem poslabšalo", je povedal.

Odlok vlade po besedah Kostiča zanje ni prinesel večjih sprememb, saj so večino storitev izvajali že zdaj. "Pacienti, ki imajo napotnico 'zelo hitro', dobijo takšno napotnico v primerih, ko se ocenjuje, da bi se lahko njihovo zdravstveno stanje v kratkem poslabšalo, zato smo jih obravnavali že do zdaj. Bolniških listov pa v bolnišnici tako ali tako ne izdajamo," je dejal.

Brežice

SB Brežice

V Splošni bolnišnici Brežice so po besedah direktorice Anice Hribar soglasje za nadurno delo preklicali štirje od skupno 55 zdravnikov, upoštevajoč tudi specializante.

Zdravnikom, ki so soglasje preklicali, pa bolnišnica ni preklicala soglasja za delo drugje in ga po besedah direktorice za zdaj ne bo. "Večinoma namreč gre za soglasja, kot so soglasje za delo pri Slovenija Transplant in podobno," je dejala.

Zaradi preklicev soglasij o nadurnem delu v bolnišnici sicer nimajo težav pri organizaciji dela na nobenem oddelku.

Kočevje

V Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje zdravniki in zobozdravniki niso preklicali soglasij za nadurno delo, zato zdravstveno dejavnost izvajajo nemoteno. Organizacija dela tako poteka po običajnem razporedu. Prav tako ne beležijo težav povezanih s stavko, je povedal direktor Emir Kuduzović.

ZD Novo mesto

Tudi v ZD Novo mesto večjih težav zaradi preklicev soglasij nimajo in jih ne pričakujejo, saj zdravstveni dom nima dežurne službe, ampak je nujna medicinska pomoč organizirana v urgentnem centru splošne bolnišnice. Izvajajo pa zobozdravstveno dežurno službo, kjer so morali razpored nekoliko preurediti, a za zdaj negativnih vplivov ni, je nedavno za STA povedala direktorica Alenka Simonič.

Osmi teden

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je zdravniško stavko, ki traja že osmi teden, začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki bistvenega napredka niso prinesle, je glavni stavkovni odbor Fidesa 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Umiki so se večinoma uveljavili v začetku marca.

