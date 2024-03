Odbojkarji Krke pošteno namučili favorizirane Kamničane

7.3.2024 | 09:15

Kapetan Krke Martin Kosmina napada na trojni blok Kamničanov.

Pri gostih je bil nezaustavljiv Brunet, ki je dal kar 27 točk.

Novo mesto - Odbojkarji Maribora so v polfinalu pokalnega tekmovanja pripravili presenečenje in s 3:0 premagali ACH Volley. Blizu presenečenja so bili tudi Novomeščani, ki so doma pošteno namučili favorizirane goste iz Kamnika. Ti so šele po dveh urah slavili zmago s 3:2 (-16, 21, -22, 22, -7).

Začetek tekme ni napovedoval, da bo o zmagovalcu odločal šele skrajšani peti niz. Kamničani so bili uvodoma vsaj za en razred boljši nasprotnik, Krka je imela precej težav, da je ukrotila njihove močne servise, napake so delali tudi v napadu. Calcit Volley je hitro povedel s 4:11 in brez težav osvojil prvi niz.

A v nadaljevanju srečanja smo na igrišču spremljali povsem drug obraz Novomeščanov, ki so se očitno otresli začetne nervoze. Močno so popravili sprejem, posledično je bilo tudi lažje organizirati hitre napade, ki so jih uspešno zaključevali. Sredi drugega niza so pobegnili na 15:9, Kamnik pa se jim je nato približal le na točko zaostanka. V končnici so bili krkaši bolj zbrani. Za veselje na tribunah je poskrbel Luka Lindič, ki je za 23:20 z blokom zaustavil korektorja Calcita Volleya Bulgara Petkova Dulcheva. Prvo zaključno žogo je domačim priigral Jared Jarvis, niz pa so z napako končali Kamničani.

Tretji niz je bil zelo izenačen, nazadnje pri rezultatu 18:18. Kamnik je nato po zaslugi močnih servisov Kubanca Llanesa Lazara Yoelvisa Bruneta pobegnil na 20:18, po asu Hrvata Tomislava Mitrašinovića pa je bilo na semaforju 23:20. Končnih 25:22 je z udarcem po ostri diagonali postavil Brunet.

Domači so se v četrtem nizu znova pobrali. Po zaostanku z 10:12, so nato z delnim izidom 4:0 prešli v vodstvo, ki so ga zadržali do konca. Tako je o zmagovalcu odločal skrajšani peti niz. Calcit so že na začetku zatrl vse upe po presenečenju. Blestel je nezaustavljivi Brunet, ki je z močnimi in natančnimi servisi poskrbel, da je Kamnik hitro prišel do prednosti s 4:0. Krkaši so imeli tudi v nadaljevanju precej težav pri sprejemu začetnega udarca, ob menjavi strani je bilo na semaforju 8:1 za goste. Tekma je bila praktično odločena, v finale pokala se je uvrstil Kamnik.

Martin Kosmina, kapetan Krke: »Potrebovali smo en niz, da smo se navadili na njihov nivo igre. Začeli smo bolje sprejemati in takoj je bilo lažje. Brez dobrega sprejema proti ekipi, kot je Calcit, ne moremo parirati zaradi njihovega visokega bloka. V petem nizu pa, kot da bi se ustrašili zmage. Dobili smo nekaj asov in tekma se je razvila tako, kot se je.«

Uroš Pavlovič, kapetan Calcita Volleya: »Glede na našo igro v zadnjem času, smo kar nekako pričakovali takšno tekmo. Sicer res, da je Krka igrala zeleno skupino in da smo mi bili favoriti te tekme, toda nismo šli z najboljšo formo v današnjo tekmo. V prvem nizu se to sicer ni poznalo, v drugem, ko pa smo zaostajali za dve, tri točke, so se nam vrnili tisti strahovi, ki smo jih prikazali že na prejšnji tekmi. V takem primeru nam je potem vsak nasprotnik nevaren. Danes so se domačini izkazali za dobrega nasprotnika, imeli lepo priložnost za uvrstitev v finale, ampak na koncu smo v petem nizu z nekaj odličnimi servisi in pa izkušnjami pripeljali tekmo do konca, kot se spodobi.«

Pokal Slovenije, polfinale:

Krka : Calcit Volley 2:3 (-16, 21, -22, 22, -7)

Krka: Jarvis 11, Medved, Erpič G. 3, Kocjančič, Kosmina 11, Bregar 11, Verdinek (L), Kožar, Pulko, Erpič U., Lindič 8, Rojnik, Mejal 2, Laknar (L). Trener: Jernej Rojc.

Calcit Volley: Planinšič 2, Vinkovič, Lazar, Klobučar, Karadža Pevc (L), Košenina (L), Nikolić 10, Okroglič 4, Mitrašinović 7, Brunet 27, Bakonji, Dulchev 10, Pavlovič 7. Trener: Mladen Kašić.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija