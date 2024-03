Krkaši prepričljivo do nove zmage, na tekmi tudi Rok Stipčević

1.3.2024 | 08:30

Foto: KK Krka

Tekmo v Novem mestu si je ogledal tudi Rok Stipčević, Krkin nekdanji kapetan, ki je lani prav v dresu Krke sklenil bogato športno pot. Rok si je sinoči prislužil aplavz vseh zbranih gledalcev v novomeški športni dvorani.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Nova KBM premagali Terme Olimia s 96:71 (26:24, 51:37, 74:56).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 250, sodniki: Španić (Postojna), Smrekar (Nova Gorica), Misson (Škofja Loka).

* Krka: Planinić 13 (5:5), Hamilton 16 (5:5), Stergar 9 (2:2), Bobnar 1 (1:2), Bačvić 8, Cerkvenik 7 (2:2), Cousins 7, Jurković 8 (2:2), Špan 8, Škedelj 6, Radovanović 6, Macura 7 (3:3).

* Terme Olimia Podčetrtek: Pajk 4 (2:2), Pelko 19 (6:6), Bratož 10 (1:2), Vukotić 2, Stoimenov 13 (2:2), Škorjanc 1 (1:2), Atanacković 11 (1:3), Livadić 11 (1:2).

* Prosti meti: Krka 20:21, Terme Olimia 14:19.

* Met za tri točke: Krka 6:16 (Špan 2, Cousins, Cerkvenik, Stergar, Hamilton), Terme Olimia 7:23 (Pelko 3, Atanacković 2, Bratož, Stoimenov).

* Osebne napake: Krka 24, Terme Olimia 21.

* Pet osebnih: /.

Po treh tednih premora zaradi pokalnih in reprezentančnih tekmovanj se nadaljuje liga Nova KBM. Ekipe so z 19. krogom vstopile v zadnjo tretjino rednega dela; prvih sedem klubov se bo po 27 tekmah uvrstilo v četrtfinale, kjer se jim bo pridružila Cedevita Olimpija, zadnjeuvrščena pa bo nazadovala v 2. SKL.

Krka, ki je zadnjo tekmo v DP v začetku februarja izgubila doma proti drugouvrščenim Domžalčanom, je vknjižila šestnajsto zmago v ligi Nova KBM in ostaja na prvem mestu, Terme Olimia (7-12) pa v spodnji polovici razpredelnice čaka še veliko dela za uvrstitev v četrtfinale oziroma nadaljevanje sezone v maju.

Novomeščani so tretjič v tej sezoni premagali Terme Olimia. Le na prvi tekmi v dvorani Leon Štukelj je bilo tesno, preostali dve pa je Krka dobila zelo suvereno.

Včeraj je izkoristila širši nabor igralcev - trener Gašper Okorn je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in prav vsi so se vpisali med strelce - ter z mislimi že na nedeljski tekmi regionalnega tekmovanja proti Megi v Novem mestu počasi in zanesljivo gradila prednost. Končnih 25 točk razlike je tudi najvišja prednost Krke na tekmi.

Najboljša posameznika sta bila Jerome Hamiltom pri domačih (16 točk, met 5:7) ter na drugi strani Jure Pelko, ki je dosegel 19 točk (trojke 3:8).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Zadovoljen sem s tistim, kar sem videl. Razen v posameznih obdobjih, ko smo denimo vodili za 23 točk v tretji četrtini, pa brez razloga nehali igrati, smo odigrali dobro. Porazdelili smo minutažo, saj vemo, da imamo že v nedeljo novo tekmo. Podčetrtek je za nas vedno precej neugoden nasprotnik. Tudi v napadu smo dobro igrali, kombinatorno, lepo, z dobrim pretokom žoge. Sem zadovoljen, a marsikaj se da še popraviti. Sedaj se že osredotočamo na nedeljsko tekmo.«

Novomeščani bodo v naslednjem krogu 6. marca gostovali v Šenčurju.

Izidi 19. kroga košarkarske lige Nova KBM in lestvica

* Izidi, 19. krog:

- četrtek, 29. februar:

Krka - Terme Olimia 96:71 (26:24, 51:37, 74:56)

- petek, 1. marec:

20.00 Ilirija - Hopsi Polzela

- sobota, 2. marec:

13.00 GGD Šenčur - Rogaška

19.00 Kansai Helios - Šentjur

- ponedeljek, 4. marec:

18.00 LTH Castings - ECE Triglav

* Lestvica:

1. Krka 19 16 3 1752:1476 35

2. Kansai Helios 18 14 4 1525:1378 32

3. Ilirija 18 12 6 1459:1391 30

4. LTH Castings 18 9 9 1497:1541 27

5. GGD Šenčur 18 8 10 1387:1441 26

6. Terme Olimia 19 7 12 1552:1626 26

7. Šentjur 18 8 10 1428:1514 26

8. ECE Triglav 18 7 11 1355:1377 25

9. Rogaška 18 6 12 1362:1412 23

10. Hopsi Polzela 18 4 14 1406:1567 22

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn