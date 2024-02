Po podaljšku poraz s Heliosom

13.2.2024 | 08:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Kansai Heliosa so v 18. krogu lige Nova KBM po podaljšku premagali Krko s 105:100 (22:16, 39:39, 60:64, 89:89).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Mohorič (Velenje), E. Javor (Ljubljana).

* Krka: Planinić 4 (2:4), Hamilton 4 (2:2), Stergar 6 (4:4), Bačvić 8 (0:1), Cerkvenik 7 (2:2), Cousins 24 (3:4), Špan 19 (6:8), Škedelj 8 (2:2), Radovanović 11 (1:1), Macura 9 (1:2).

* Kansai Helios: Djitte 10 (0:1), Blomgren 10, Bernard 19 (5:6), Zemljič 2, Mirtič 11 (3:4), Nemanič 16 (2:2), Copot 9 (4:4), Mahkovic 28 (13:13).

* Prosti meti: Krka 23:30, Kansai Helios 27:32.

* Met za tri točke: Krka 9:30 (Špan 3, Cousins 3, Bačvić 2, Cerkvenik), Kansai Helios 10:26 (Nemanič 4, Mahkovic 3, Blomgren 2).

* Osebne napake: Krka 26, Kansai Helios 28.

* Pet osebnih: Mahkovic (45.), Radovanović (45.).

Z derbijem med vodilnima ekipama se je končala druga tretjina lige Nova KBM. Kansai Helios je še drugič v sezoni premagal Krko; novembra na domačem parketu je zmagal za štiri točke, sinoči v Leonu Štuklju pa je slavil po podaljšku s 105:100.

Domžalčani bodo v zadnjih devet tekem rednega dela krenili z drugega mesta in razmerjem 14-4, Novomeščani pa kljub tretjemu porazu ostajajo na prvem mestu. Krka bo 29. februarja gostila Terme Olimia, Kansai Helios pa 2. marca Šentjur.

Liga Nova KBM se bo nadaljevala po pokalnem premoru - v četrtem in petek bo na Kodeljevem zaključni turnir pokala Spar - ter začetku kvalifikacij za EP 2025 - Slovenija bo 22. in 25. februarja v Kopru igrala z Ukrajino oziroma Izraelom.

Za obe ekipi je bila včeraj generalka pred polfinalom pokala Spar; Krka se bo v polfinalu srečala z Rogaško, ki ji je edina ob Heliosu vzela mero v tej sezoni, Domžalčani pa se bodo pomerili s Cedevito Olimpijo.

Generalka je bolje uspela Kansai Heliosu, ki je na krilih kapetana Blaža Mahkovica (28 točk, devet podaj) v zaključku rednega dela obrnil praktično že izgubljeno tekmo. Mahkovic je deset sekund pred koncem pri zaostanku petih točk zadel trojko, nato pa je po zgrešenem metu Jana Špana pet sekund pred iztekom časa izsilil osebno napako pri metu za tri točke.

V podaljšku sta stvari v svoje roke vzela Rok Nemanič, ki je v dodatnih petih minutah dosegel deset od svojih 16 točk, ter Malcolm Bernard (19 točk), ki je dodal preostalih šest.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Heliosu za zmago. Vzeli so, kar smo jim ponudili. Nismo blesteli, a smo vseeno imeli devet točk prednosti, ki smo jih zapravili. V končnici smo si spet prikopali pet točk prednost, tudi to zapravili, ne vem, kaj je še treba. Nov udarec za nas. Po tekmah, ki smo ju izgubili v ABA ligi, smo rabili pozitivno spodbudo. Kazalo je, da se bo tokrat izteklo, kot je treba, a je šlo narobe še to, kar je skoraj nemogoče, da bi šlo narobe. To ostaja v glavah in najbolj pomembno pred četrtkovim polfinalom pokala je, da to nekako poskušamo odmisliti.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo v Ligi Nova KBM, kot omenjeno, odigrali po reprezentančnem premoru 29.2., ko bodo gostili Terme Olimia. Že ta četrtek, 15. 2., ob 17.30 pa bodo na Kodeljevem v Ljubljani v polfinalni tekmi z Rogaško lovili finale pokala Spar.

Izidi 18. kroga košarkarske lige Nova KBM in lestvica.

* Izidi, 18. krog:

- sobota, 3. februar:

ECE Triglav - Rogaška 75:67 (21:17, 39:34, 64:54)

Šentjur - LTH Castings 87:72 (30:9, 46:34, 66:55)

- torek, 6. februar:

Hopsi Polzela - GGD Šenčur 80:60 (29:16, 49:34, 62:43)

- nedelja, 11. februar:

Ilirija - Terme Olimia 85:64 (22:19, 41:32, 65:49)

- ponedeljek, 12. februar:

Krka - Kansai Helios 100:105 (16:22, 39:39, 64:60, 89:89)

* Lestvica:

1. Krka 18 15 3 1656:1405 33

2. Kansai Helios 18 14 4 1525:1378 32

3. Ilirija 18 12 6 1459:1391 30

4. LTH Castings 18 9 9 1497:1541 27

5. GGD Šenčur 18 8 10 1387:1441 26

6. Šentjur 18 8 10 1428:1514 26

7. ECE Triglav 18 7 11 1355:1377 25

8. Terme Olimia 18 7 11 1481:1530 25

9. Rogaška 18 6 12 1362:1412 23

10. Hopsi Polzela 18 4 14 1406:1567 22

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn