Na filmskem festivalu v Beogradu tudi Vzornik

20.2.2024 | 15:30

Odlomek s snemanja filma Vzornik. (Foto: A. Petric)

Beograd/Novo mesto - V Beogradu bo od 23. februarja do 3. marca potekal 52. mednarodni filmski festival Fest. V glavnem tekmovalnem programu bodo prikazali 17 filmov iz vsega sveta. V program Fest fokus je uvrščen tudi film Vzornik novomeškega režiserja in scenarista Nejca Gazvode.

Film Vzornik tematizira medvrstniško nasilje, odvisnost in osamljenost. Glavno vlogo je odigral France Mandić, sin uveljavljenih slovenskih igralcev Pie Zemljič in Marka Mandića, osrednji vlogi pa sta odigrala še Mojca Funkl in Jure Henigman. Gazvoda je film označil za njegov najbolj osebni projekt, "postavljen v najbolj neosebno dobo novejše zgodovine".

Vzornik je na lanskem Festivalu slovenskega filma Portorož prejel nagrado vesna za najboljšo stransko žensko vlogo, ki jo je odigrala Vesna Pernarčič, in vesno za najboljšo kostumografijo, pod katero se je podpisala Katarina Šavs. Film je nastal v koprodukciji med Slovenijo, Češko, Italijo in Srbijo. Finančno ga je podprl tudi Slovenski filmski center.

V žiriji glavnega tekmovalnega programa je tudi direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, člani žirije so še srbski igralec Radivoje Bukvić (predsednik), hrvaški režiser Zrinko Ogresta, srbska scenaristka Biljana Maksić in srbski igralec Marko Grabež.

Po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug so v glavnem tekmovalnem programu filmi nekaterih avtorjev, ki so že bili nagrajeni na Festu.

Med njimi je Karim Ainouz, ki tokrat predstavlja film Firebrand, v katerem sta med drugim zaigrala Alicia Vikander in Judd Lowe. Brazilec je leta 2020 že bil nagrajen na Festu za film Nevidno življenje Evridike. Film Rosalie francoske režiserke Stephanie Di Giusto prihaja na Fest po Cannesu in San Sebastianu.

Prav tako že nagrajen na Festu je ruski režiser Jurij Bikov, ki tokrat prihaja v Beograd s trilerjem The Owner. Leta 2015 je bil nagrajen za film Bedak. Britansko-palestinska filmska ustvarjalka Farah Nabulsi je v tekmovalnem programu s filmom The Teacher, singapurski režiser Anthony Chen pa z dramo The Breaking Ice, za katero je že bil nagrajen na festivalu v Denverju.

Izraelski režiser Dani Rosenberg prihaja s filmom The Vanishing Soldier, ki ga je Izraelska filmska akademija že nagradila za fotografijo, filmski festival v Haifi ga je razglasil za najboljši film. Mavretanski režiser Abderrahmane Sissako pa prihaja s filmom Black Tea, ki je vključen tudi v glavni tekmovalni program letošnjega Berlinala. Tako se lahko zgodi, da postane zmagovalec obeh festivalov, katerih datumi se že nekaj let skoraj prekrivajo.

Med filmi v glavnem tekmovalnem programu Festa sta tudi hrvaško-srbski koprodukciji - Samo kad se smijem in Sveta porodica. Dramo Samo kad se smijem je režirala Vanja Juranić, glavna igralka Tihana Lazović je za vlogo v filmu že prejela zlato areno na festivalu v Pulju. Dramo Sveta porodica je režirala Vlatka Vorkapić.

Tekmujejo tudi trije srbski filmi: Radnićka klasa ide u pakao Mladena Đorđevića, Jorgovani Siniše Cvetića in Za danas toliko Marka Đorđevića.

STA/R. M.