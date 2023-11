Vzornik, zoprn film o zoprnem času - še ena mojstrovina Nejca Gazvode

24.11.2023 | 12:00

Nejc Gazvoda

Novo mesto - Vzornik, nova filmska stvaritev novomeškega režiserja Nejca Gazvode, je sinoči v Trdinovi dvorani Kulturnega centra doživela slovensko premiero. Kraj premiere ni naključen - Gazvoda je Novomeščan, nekdanji učenec Osnovne šole Grm, film pa je bil posnet na njegovi šoli, v Ragovem logu, na in pod Ragovskim mostom, v Jerebovi ulici, na Ločenskem mostu ...

Film je zoprn. Težko ga je gledati. Vzbuja težka in intenzivna čustva. Govori o stvareh, za katere gledalec ve, da so resnične, a si želi, da ne bi bile. Začne se dan pred koncem drugega »lockdowna«, ko se otroci po mesecih izolacije z nagobčniki na obrazu vračajo v šolo tik pred koncem šolskega leta, tik pred valeto. Jan se je iz Ljubljane po ločitvi z mamo, novo šolsko psihologinjo, preselil v Novo mesto v času izolacije, v času pouka prek spleta, in prek spleta njegova mama skuša pomagati Janovemu sošolcu, ki se je vrgel skozi okno in pristal v peskovniku in poskus samomora preživel brez poškodb.

Jakob in Jan, glavna junaka (Foto: Igor Vidmar)

Na Jana, novinca na šoli, se spravi skupina sošolcev, postane sonček, žrtev medvrstniškega nasilja. Pomoč najde pri mlademu sosedu, za katerega se kasneje izkaže ... Naj bo dovolj o zgodbi. Za kaj več pa v enega od kinematografov, kamor se bo v naslednjih dneh preselil Gazvodov Vzornik s svojo težko zgodbo iz časa epidemije, na katero smo že skoraj pozabili, na čas nosov, ki molijo izza mask, iz časa prepovedi druženja, zabave in medčloveških stikov. Splača se vam ogledati Vzornika, še eno mojstrovino Nejca Gazvode, ponosnega grmčana.

Po premieri je Nejc Gazvoda na oder Kulturnega centra prijazno povabil skoraj celotno igralsko zasedbo in glavne like spodbudil k nagovoru. Več o tem pa prihodnji četrtek v tiskani izdajo Dolenjskega lista.

I. Vidmar

