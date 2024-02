Povpraševanje po krofih v pustnem času višje tudi za 500 odstotkov

11.2.2024 | 14:30

Foto: arhiv Lokalno.si

V pustnem času so zadostne zaloge krofov v slovenskih pekarnah in trgovinah ključnega pomena, saj povpraševanje po tej slaščici med pustnim rajanjem vsako leto naraste. Večina pekarn v pustnem času močno poveča proizvodnjo krofov, nekatere tudi za več kot 500 odstotkov. Najbolj priljubljeni so še vedno krofi z mareličnim nadevom.

Pri Hoferju so odgovorili, da zaradi visokega povpraševanja v njihovih pekarnah proizvodnjo krofov v pustnem času povečajo za 530 odstotkov, pri Tušu pa so zapisali, da so že pripravili več kot pol milijona krofov, ki bodo v ponudbi v času pusta. Pri Mercatorju ocenjujejo, da bodo med letošnjim pustom prodali več kot milijon krofov. Tako pri Tušu kot tudi pri Mercatorju poudarjajo, da v dveh tednih okrog pusta prodajo skoraj toliko krofov, kot v preostalem delu leta.

Tudi v Gostinskem podjetju Trojane, kjer so krofi najbolj prodajan izdelek skozi celo leto, se povpraševanje po krofih v pustnem času malo poveča. Ocenjujejo, da bodo v prihodnjem tednu prodali več milijonov krofov. V pustnem času običajno beležijo povečan obisk turističnih avtobusov. Med pustom jih v enem dnevu povprečno obišče več kot 20 avtobusov samo z madžarskimi turisti.

Na Trojanah so bili v lanskem letu primorani dvigniti cene krofov, saj "so se nabavne vrednosti surovin, energentov, ter stroškov dela zelo dvignile". Poudarjajo tudi, da pri proizvodnji krofov ne uporabljajo konzervansov in ostalih dodatkov, ki sicer omogočajo bolj učinkovito množično proizvodnjo.

Foto: arhiv Lokalno.si

Trgovci poudarjajo, da je najbolj priljubljen še vedno krof z mareličnim polnilom, ki tako kot krof z borovničevim polnilom na Trojanah stane 1,70 evra. V ponudbi imajo tudi krof z lešnikovim polnilom in krof z vanilijevo kremo, posut s kokosovo moko, ki sta nekoliko dražja.

Pri Tušu, kjer imajo poleg mareličnih v ponudbi tudi krofe s čokoladnim in jagodnim polnilom, pa krofov v primerjavi z lanskim letom niso podražili. V Mercatorjevih trgovinah lahko potrošniki izbirajo med krofi različnih oblik, polnil, posipov in oblivov, saj imajo v ponudbi krofe z več kombinacijami čokoladnih, sadnih in vanilijevih dodatkov. Cene so primerljive z lanskimi in se gibljejo od 0,33 evrov, so sporočili iz Mercatorja.

Tudi v Hoferjevih trgovinah kupci najraje posegajo po navadnem krofu z mareličnim polnilom, v pekarni pa bo med pustom moč najti še krofe s čokoladnim polnilom in čokoladnim prelivom. V Hoferjevi pustni ponudbi med 7. in 13. februarjem bodo lahko potrošniki krofe kupili po znižani ceni, ki se giblje od 0,39 evra. Krofe, tako kot tudi pri večini ostalih ponudnikov, prodajajo tudi v paketih po štiri ali deset.

Od 7. februarja bodo v Hoferjevi pekarni na voljo tudi veganski krofi, ki bodo v pustnem času naprodaj tudi v Sparovih poslovalnicah. Pri Sparu so sicer zatrdili, da cena njihovih krofov ostaja "primerljiva s ceno v preteklih letih oziroma celo malenkost nižja".

Spar pri proizvodnji krofov sodeluje z lokalnimi dobavitelji, kot so Koroške pekarne, Ptujske pekarne in Pekarna Brumat, kot letošnjo pustno posebnost pa so izpostavili provansalski krof, ki vsebuje 28 odstotkov polnila, narejenega iz provansalskih marelic.

STA