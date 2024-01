Prihodnji teden stavka na Upravnih enotah; tudi novomeški

27.1.2024 | 13:00

UE Novo mesto - v ponedeljek, torek in sredo bodo tudi tam stavkali.

Jure Trbič (Foto: Jure Klobčar)

Na ministrstvu za javno upravo stavko, ki so jo na več upravnih enotah napovedali za 29., 30. in 31. januar, obžalujejo. Pri tem poudarjajo, da je težave, s katerimi se soočajo upravne enote, treba reševati v konstruktivnem dialogu in s celotno prenovo plačnega sistema.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je zagotovil, da se na ministrstvu dobro zavedajo vseh izzivov, s katerimi se upravne enote na žalost soočajo že dolga leta. Meni, da se s podobnimi težavami sooča celoten javni in zasebni sektor zato edino rešitev problematike vidi v sprejemu splošnega dogovora o prenovi plačnega sistema, je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci.

Pristojno ministrstvo dela vse, kar lahko, da do "napovedane stavke ne pride" saj bi ta po mnenju Trbiča najbolj vplivala na uporabnike upravnih enot in gospodarstvo. V primeru, da stavka bo, državljane in državljanke ter vse ostale uporabnike upravnih storitev na upravnih enotah prosi za razumevanje. Po podatkih ministrstva so sicer stavko napovedali na 40 upravnih enotah po državi.

Tudi v Novem mestu

Stavki se bodo med drugim pridružili tudi zaposleni na Upravni enoti Novo mesto. Od tam so sporočili, da bo omejeno poslovanje od ponedeljka, 29. januarja, do vključno srede, 31. januarja. V času stavke bodo zaposleni izvajali zgolj tiste naloge, ki zagotavljajo minimalni delovni proces, varnost ljudi in premoženja ali so nenadomestljiv pogoj za delo in življenje občanov ali organizacij in se izvajajo tako, da ni ogroženo uresničevanje funkcij upravne enote, so zapisali v sporočilu za javnosz.

Predlagajo, da obisk na upravni enoti stranke preložijo na kasnejši datum.

M. K.; STA