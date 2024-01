Umrla je Zdenka Lindič Dragaš (1957-2024)

22.1.2024 | 16:30

Zdenka Lindič Dragaš (Foto: arhiv Dela)

Novo mesto - V 67. letu starosti se je poslovila Zdenka Lindič Dragaš, novinarka, nekdanja sodelavka Dolenjskega lista.

Vsaj del časa, ko je bila v tem poklicu, ni bil čas internetnega novinarstva, ni bil čas digitalnih orodij, ki olajšujejo pridobivanje in obdelavo informacij. Novinar je moral na teren, na pogovor k viru, takrat ni bilo možnosti danes znanega in tako razširjenega kopiranja besedila in dokumentov, in ni bilo t.i. spajanja ali združevanja medijev, ko s kliki preneseš isto vsebino v trenutku v poljubno število medijev. Ne, vsak izdelek je bil celota zase od začetka do konca nastajanja, avtorski projekt.

Zdenka je bila ena tistih, ki so delali v tej praksi. V zagovor vrednotam, na katerih temelji profesionalno novinarstvo, je svoje zapise ustvarjala s polno mero odgovornosti, informacije je preverila, poiskala je poglede z več strani, v komentarjih je dogajanje ovrednotila skozi prizmo lastnih pogledov, pogosto neizprosnih. Njene zapise je odlikovala poglobljena analiza, zato si je z njimi pridobila krog stalnih bralcev. Med temi so bili nemara, ali pa celo zagotovo tudi taki, ki jim ni bila všeč njena profesionalnost, a je vzela v zakup nekaj, kar nekako nepisano velja v novinarstvu, namreč, da novinar nima prijateljev.

In vendar ji je prav novinarstvo nekako izpisalo nesrečno usodo, ker, kot se zdi, je iz varnega zavetja domačega okolja odšla v nepredvidljivo medijsko nacionalno okolje. V to novo medijsko okolje se namreč očitno ni najbolje vživela in potem je svoje novinarsko pero sčasoma odložila, najprej začasno, v presledkih, potem za stalno. Novinarstvo pogosto piše take zgodbe. Kajti čeprav ga mnogi zunanji opazovalci nemalokrat vidijo kot nekakšno lahkotno brskanje za senzacijami, je ta poklic prežet pogosto s pritiski vseh vrst in včasih osiromašen s prepletom neiskrenih medčloveških odnosov, kar je Zdenka zlasti v svojem zadnjem novinarskem obdobju doživljala z razbolelo žalostjo in razočaranjem in boleznijo.

Zdenka Lindič Dragaš se je rodila leta 1957 v Selih pri Šmarjeških Toplicah, zdaj je živela v Novem mestu Po študiju novinarstva na ljubljanski Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki jo je obiskovala kot Krkina štipendistka, se je 2. julija 1980 zaposlila v uredništvu Dolenjskega lista. Tu je bila, kot je to navada v manjših časopisih, zadolžena po malem za vsa področja od gospodarstva do lokalne politike in kulture. »Njena« občina, kot se to reče v žargonu uredništva, je bila občina Novo mesto. Na Dolenjskem listu je bila zaposlena do konca aprila 1993, ko je odšla na Delo kot dopisnica z Dolenjske.

Nekdanji sodelavci na Dolenjskem listu se je spominjamo kot zavzete družbenokritične opazovalke dogajanja, ki ga je znala pospremiti s ščepcem sarkazma. Nekje med njenimi zapiski in gradivi pa so bile ves čas tudi misli na dom in družino: hčerko Zalo in sina Klemna in žal zgodaj preminulega moža Vojka, ki jih je omenjala pogosto.

Iz takih je snovi novinarstvo, ko popotuje med stvarnostjo in idealom, med dejstvi in sanjami, od tukaj in zdaj do tja, kjer je tisti cilj, ki ga slutijo vsi, a ga ni dosegel še nihče.

Pogrebna svečanost bo v petek, 26. januarja 2024, ob 13. uri na pokopališču v Srebrničah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici.

Martin Luzar