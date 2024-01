Zadar je bil veliko boljši

20.1.2024 | 09:00

Zadar - Košarkarji Krke so v 17. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 53:70 (12:23, 28:34, 41:53).

* Dvorana Krešimir Ćosić, gledalcev 1500, sodniki: Kardum, Kruljac (oba Hrvaška), Majkić (Slovenija).

* Zadar: Davis 7, Vujačić 11 (1:1), Žganec 16 (1:2), Mazalin 16 (4:5), Lakić 4 (2:2), Mekić 2, Drežnjak 14 (1:3).

* Krka: Planinić 4, Hamilton 3, Stergar 7 (2:2), Bačvić 5 (3:4), Cerkvenik 14, Jurković 2 (0:2), Špan 5, Radovanović 13 (0:2).

* Prosti meti: Zadar 9:13, Krka 5:10.

* Met za tri točke: Zadar 7:26 (Žganec 3, Vujačić 2, Davis, Drežnjak), Krka 10:31 (Cerkvenik 4, Radovanović 3, Špan, Stergar, Hamilton).

* Osebne napake: Zadar 17, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so v ligi Aba doživeli osmi poraz na zadnjih devetih tekmah. V Zadru so izgubili s 53:70, tako da ostajajo na predzadnjem mestu na razpredelnici z zmago prednosti pred Mornarjem.

Novomeščani niso izkoristili dveh ključnih odsotnosti pri Zadru, prvega strelca lige Aba Luke Božića (povprečje 22,4 točke na tekmo) ter stalnega člana začetne peterke Marka Ramljaka. V prvem polčasu so si nabrali 20 točk zaostanka, ki jih je Miha Cerkvenik s tremi zaporednimi trojkami do odmora znižal na 28:34, tudi v nadaljevanju pa zmage domačih niso ogrozili.

Iz sivega povprečja Krke sta v napadu izstopala zgolj Cerkvenik s 14 točkami in metom iz igre 5:10 (trojke 4:7) ter Marko Radovanović, ki je ob 13 točkah (trojke 3:5) ujel 7 odbitih žog.

Izjavi po tekmi:



Gašper Okorn, trener Krke:

»Zadar je slavil več kot zasluženo. Mi smo pokazali zelo malo. Moramo biti realni. V prvi četrtini nismo odgovorili na njihovo igro niti s fiziko niti s čim drugim. Igrali so brez Ramljaka in Božiča, ki jim veliko pomenita. Vedeli smo to, se pripravili na to, imeli načrt, a ni bilo nič od tega. Kar smo si pripravili v napadu, smo vse zgrešili. Zadar je to izkoristil in gradil prednost. Ob koncu polčasa se je odprlo Cerkveniku, tako da smo z razliko ob polčasu morali biti zelo zadovoljni. V drugem polčasu smo sicer imeli napad pri -4, a se je nato ponovila zgodba iz prvega polčasa. Pošteno, vse skupaj ni bilo dovolj za karkoli več, kot je bil ta končna razlika. Nas čakajo neke resne tekme, ki jih bomo morali dobiti, če želimo ostati v ligi. Ne morem skriti, da sem zelo razočaran s tem, kar smo danes pokazali. Ker pa sem ravno v Zadru in še nisem imel priložnosti o tem govoriti na Hrvaškem, bi se rad zahvalil Zadrčanu Roku Stipčeviću za njegovo zadnjo sezono v Krki, ko sem ga imel priložnost spoznati in ga voditi. Vesel sem, da je ostal v košarki in da je našel svoj prostor v klubu. Hvala Roku za vse, kar je naredil za nas v lanski sezoni in za to, kar sva naučila drug drugega.«

Danijel Jusup, trener Zadra:

»Odigrali smo zelo dobro tekmo za stanje, v katerem smo. Vedeli smo, da moramo odigrati zelo dobro obrambo, s katero smo morali nadomestiti manjko točk Božića in Ramljaka. Obramba je bila zelo dobra, agresivna, pametno smo pomagali, imeli nekaj napak, a sem vseeno zelo zadovoljen. Potem smo lahko igrali hitro in bilo nam je lažje. Zonska obramba Krke nas je nekoliko zmedla, a smo se na srečo zbrali in prišli do zelo pomembne zmage.«

Krka bo tri od naslednjih štirih tekem v ligi Aba igrala doma. Najprej jo 27. januarja v dvorani Leona Štuklja čaka ena od ključnih tekem sezone proti Mornarju, nato bo v Novem mestu gostoval Studentski center, 10. februarja sledi gostovanje pri Ciboni, po pokalnem in reprezentančnem odmoru pa bo v začetku marca na Dolenjsko prišla Mega. Vmes bodo v sredo, 24. 1., odigrali še tekmo Lige Nova KBM z GGD Šenčurjem v gosteh.

