FOTO: Znano, zakaj se je zaletel v škarpo in se prevrnil na streho; v cerkvi zalotili tatu

10.1.2024 | 12:30

Sinoči se je 45-letnik prevrnil z avtom, v škarpo je trčil pod vplivom alkohola. (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči nekaj po 22. uri se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča v kraju Čanje na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je 45-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko levega smernega vozišča in trčil v ograjo ter se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, mu odvzeli vozniško dovoljenje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Novomeški policisti prijeli tatu

Nekaj po 14. uri so policiste obvestili, da je v cerkev na območju PP Novo mesto vstopil neznanec in iz nabiralnika s prostovoljnimi prispevki ukradel denar. Pri tem ga je zalotil oškodovanec, kateremu je denar vrnil, potem pa pobegnil. Policisti PP Novo mesto so na podlagi opisa 54-letnega tatu izsledili in prijeli. Okoliščine še preiskujejo, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo zaradi tatvine podali kazensko ovadbo.

V Zabukovju nad Sevnico je neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel posodo s kovanci. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 350 evrov.

V Malem Kamnu na območju PP Krško je nekaj pred 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. A se je oglasil alarm in je pobegnil.

Okoli 20. ure je na parkirnem prostoru v Dolenjem Kamenju nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 100 litrov goriva.

V kraju Apnenik na območju Šentjerneja je v noči na torek nekdo iz odklenjenega kmetijskega objekta odnesel suhomesnate izdelke in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Brežice, Nova vas pri Mokricah) prijeli 21 državljanov Sirije, štiri državljane Bangladeša in Afganistana, tri državljane Kitajske, dva državljana Maroka in po enega državljana Šrilanke, Alžirije, Rusije in Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 45. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 137 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Sevnici zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.