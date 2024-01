Končali prenovo občinske stavbe

5.1.2024 | 08:30

Gradbenih odrov zdaj ni več. Tako je bilo med obnovo občinske stavbe, ...

... dela so potekala tudi v notranjosti ...

... in v kleti. (Fotografije: Občina Kočevje)

Marijin dom, danes Občina Kočevje, je bil dograjen leta 1899. Stavbo in zemljišče so leta 1901 kupile sestre usmiljenke sv. Vincencija Pavelskega, jo preuredile v samostan in tu imele dekliško šolo. Med 1. in 2. svetovno vojno je bila v stavbi vojaška bolnišnica. Med 2. svetovno vojno je bila stavba močno poškodovana. Usmiljene sestre so jo delno obnovile, nato pa so morale leta 1948 Kočevje zapustiti. (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - V občini Kočevje so zaključili prenovo občinske stavbe, ki je s svojimi skoraj 140 leti klicala po izboljšavah. Med drugim so statično utrdili temelje, uredili izolacijo in fasado ter zamenjali ostrešje.

"Stavba ima tako lepši videz, je bolj varna in predvsem energetsko varčnejša," je povedal župan Vladimir Prebilič.

Z glavnimi deli so začeli v sredini leta 2022. Med drugim so statično utrdili temelje stavbe, nadgradili temeljne plošče in jih naredili nepredušne za plin radon, s katerim so imeli težave. Prenovili so energetski ovoj stavbe in fasado, zamenjali ostrešje, ki so ga tudi izolirali, ter prenovili notranje inštalacije. Glavna dela je izvedlo podjetje GiB gradnje iz Grosupljega.

Celotna naložba je po besedah župana stala 2,5 milijona evrov, pri čemer so si strošek razdelili skupaj z ministrstvom za pravosodje in ministrstvom za javno upravo. V stavbi so namreč tudi prostori okrajnega sodišča in kočevske upravne enote. Strošek so si razdelili glede na delež prostorov, s katerimi upravlja posamezni organ.

Za energetsko prenovo stavbe so dobili tudi 600.000 evrov nepovratnih sredstev ministrstva za infrastrukturo.

Občinska stavba na Ljubljanski cesti v Kočevju je bila sicer zgrajena leta 1887 in je bila prvotno dekliški dom oz. je delovala kot Marijin dom.

Po drugi svetovni vojni je bila na njej prenovljena fasada.

STA; M. K.

