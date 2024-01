Gozdni bonton pozimi - ne vznemirjajmo divjad

4.1.2024 | 10:00

Zimska krmilnica (Foto: arhiv Svet24)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Kmetijsko ministrstvo je pozvalo k spoštovanju gozdnega bontona v zimskem času. Neprimerno ravnanje ljudi, kot je vožnja z motornimi sanmi zunaj poligona, smučanje zunaj označenih smučišč in pohodi zunaj uhojenih poti, namreč dodatno ogroža prostoživeče živali, ki se v tem času soočajo z mrazom in pomanjkanjem hrane.

Čeprav so živali prilagojene na mrzel del leta, so takrat zaradi mraza in pomanjkanja hrane ogrožene. Divjad dodatno ogroža tudi človek s svojim neprimernim ravnanjem in posegi v njeno življenjsko okolje. "Zato je pomembno, da se kot souporabniki življenjskega prostora živali zavedamo, da divjad vsako vznemirjanje moti in jo lahko v skrajnih primerih tudi življenjsko ogrozi," so zapisali.

Med neprimerno ravnanje na ministrstvu izpostavljajo sprehajanje psov brez povodca, pohodi zunaj uhojenih poti, smučanje zunaj označenih smučišč in vožnja z motornimi sanmi zunaj poligona. Ob tem so posebej opozorili na pogosto izpuščanje psov iz povodcev, saj psi lahko začnejo divjad preganjati.

V zaostrenih zimskih okoliščinah za divjad ustrezno poskrbijo tako lovski čuvaji oziroma zaposleni v loviščih s posebnim pomenom kot lovci iz lovskih družin v preostalih loviščih. V obdobju, ko primanjkuje hrane, divjad uporablja krmišča, na katerih je krmljenje dovoljeno le lovcem, za kar so strokovno usposobljeni, so navedli in poudarili, naj nečlani lovskih organizacij ne poskušajo sami zalagati krmišč ali krmiti divjadi.

M. K.