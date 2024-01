FOTO: Novomeščani v 2024 z Nino Pušlar

2.1.2024 | 16:30

Nini Pušlar se je opolnoči na odru pridružil župan Gregor Macedoni.

Novo mesto - Novomeščani so na silvestrski večer na Glavnem trgu začeli rajati s skupino Generator, do polnoči odštevali z Nino Pušlar in v novo leto vstopili z zasedbo Manouche.

S tem pa se je tudi zaključil tokratni Advent Novo mesto, ki ga je po navedbah organizatorja v zadnjem tednu skupno obiskalo skoraj 30.000 ljudi. Na Zavodu Novo mesto so ob tem zapisali, da so obiskovalci ''dokazali, kako močna je naša lokalna zavest ♥️.''

Še vedno pa so vsi Novomeščani in seveda ostali vabljeni na mestno drsališče, ki bo obratovalo vse do 7. januarja.

M. K.

Foto: FB Zavod Novo mesto; Davorin Pavlenič

