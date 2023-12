Občina Kočevje postala demenci prijazna točko

26.12.2023 | 10:00

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje je v četrtek postala demenci prijazna točka. S tem želijo po besedah župana Vladimirja Prebiliča prispevati k odkrivanju demence, ki je vse bolj prisotna v družbi, pomagati k njeni destigmatizaciji in priskočiti na pomoč tistim, ki se z njo srečujejo.

K temu, da občina Kočevje postane demenci prijazna točka, sta jih po besedah župana vzpodbudila Društvo Spominčica in dejstvo, da danes za demenco oboleva vse več oseb. "Bolezen pomeni veliko breme tako za tiste, ki zbolijo, kot za njihove svojce, zato menimo, da jim je treba pomagati, hkrati pa jih tudi vključevati. Zadnje, kar si namreč ne želimo je, da bi zaradi bolezni prišlo do izključevanja obolelih in ignoriranja bolezni," je dejal.

V ta namen bo občina skupaj z Društvom Spominčica pripravila osebne izobraževalne načrte. V njih bodo sodelovali prostovoljci, ki so jih nabrali v občini. Skupaj bodo oblikovali mrežo, v okviru katere bodo nudili pomoč tistim, ki jo potrebujejo, pri čemer se nameravajo posvetiti zlasti destigmatizaciji demence. "To je namreč žal trenutno vse preveč navzoče," je povedal župan.

Za izvajanje programa je občina v proračunu za leto 2024 že zagotovila potrebna sredstva. Ta bo prilagajala glede na potrebe, ki se bodo pokazale med izvajanjem programa. "Gre torej za prepoznavanje bolezni in odziva nanjo za daljši čas," je še dejal Prebilič.

Dejstvo, da je občina postala demenci prijazna točka, so sicer v četrtek v občini obeležili s posebno prireditvijo Demenci prijazno Kočevje, ki je potekala v Kulturnem centru Kočevje.

Demenci prijazne točke so točke, ki namenjene osebam z demenco, njihovim svojcem ter vsem drugim, ki zaradi narave dela prihajajo v stik tudi z osebami z demenco. Na omenjeni točki lahko med drugim poiščejo informacije ter se seznanijo z načini in postopki komuniciranja ter usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo ter ne najdejo poti domov.

STA; M. K.