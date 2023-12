Odbojkarji Krke nemočni proti Panviti Pomgrad: Sobočani do zanesljive zmage

24.12.2023 | 09:30

Fotografije: MOK Krka

Novo mesto - V zadnji tekmi prvega dela tekmovanja sta se v Novem mestu pomerila Krka in Panvita Pomgrad. Zanesljive zmage s 3:0 so se razveselili odbojkarji iz Murske Sobote. Prvo ime tekme je bil Doda (23 točk), pri domačih sta po 8 točk zbrala Rojnik in Kosmina.

Sportklub prva odbojkarska liga, 14. krog

Krka - Panvita Pomgrad

0:3 (-20, -17, -17)

Športna dvorana Marof, Novo mesto, 23. december 2023: Sodnika:

Krka: Jarvis 2, Erpič G. 1, Kocjančič, Kosmina 8, Bregar 2, Kožar 1, Pulko 7, Erpič U., Lindič, Kern 4, Rojnik 8, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Panvita Pomgrad: Rajnar, Doda 23, Šormaz 12, Drvarič 4, Vrabl, Suhadolnik 1, Legen 2, Bedrač 5, Novak (L), Mirkovič 11.

Prvi niz se je odvil po željah gostov, tudi na račun tega, da je pri Krki manjkal prvi libero Verdinek, namesto njega pa je priložnosti dobil mladi Jakše. Sobočani so si ključno prednost priigrali na sredini niza. Na račun dobrih začetnih udarcev Bedrača in Drvariča so uspeli narediti delni rezultat s 6:1. Po asu Drvariča za 9:15 je domači trener Rojc vzel še drugi odmor. Ob tem je menjal tudi podajalca in korektorja, a gostov to ni zmotilo, saj so bili še naprej zanesljivi v obrambi in v napadu. Tu sta bila razpoložena predvsem Doda in Mirković, svoja je dodal tudi Šormaz. Panvita je povedla že s 17:24, nakar so Krkaši z nekaj zaporednimi točkami uspeli ublažiti zaostanek, a na koncu je niz vseeno zanesljivo pripadel gostom z 20:25.

Gostujoči odbojkarji so pobudo držali tudi skozi celoten drugi niz. Zanesljiv sprejem ter posledično lahko in dobro delo podajalca Panvite Urbana Drvariča, ki je uspešno razigraval svoje napadalce, je bil uspešen recept za vse višjo prednost Pomurcev. Niz so naposled zanesljivo dobili s 17:25.

Gostujoči odbojkarji so dominantno odprli tudi tretji niz. Odlično so pritiskali z začetnim udarcem, po asu Dode je semafor kazal že 3:9 v korist Sobočanov. Domači trener Rojc je hitro porabil svoje polminutne odmore, nato pa poskušal še z menjavami in v igro poslal Bregarja, Kerna ter Jarvisa. Novomeščani so v nadaljevanju le zaigrali nekoliko bolje in se po točki Jarvisa približali na 13:15, kar je bil tudi razlog, da je gostujoči trener Fujs segel po odmoru. To je bilo tudi najbližje, kar so Novomeščani uspeli priti. Pomurci so dvignili v višjo prestavo, dosegli pet zaporednih točk, niz pa v končnici mirno pripeljali do zmage s 17:25.

Libero Krke, Erazem Jakše: "Rekel bi, da je Panvita sicer premagljiva, a danes jim z našo igro enostavno nismo bili kos. Upam, da bomo po novoletnem premoru zaigrali bolje, bili bolj suvereni v zeleni skupini in si z boljšimi predstavami zagotovili obstanek v prvi ligi."

* Izidi, 14. krog:

Hiša na kolesih Triglav - Merkur Maribor 0:3 (-21, -23, -18)

ACH Volley - Calcit Volley 3:2 (24, -19, -18, 18, 13)

Krka - Panvita Pomgrad 0:3 (-20, -17, -17)

Alpacem Kanal - Fužinar Sij Metal 3:0 (23, 13, 16)

- lestvica:

1. ACH Volley 14 13 1 39:8 38

2. Calcit Volley 14 12 2 40:7 38

3. Merkur Maribor 14 8 6 28:22 24

4. Hiša na kolesih Triglav 14 7 7 27:28 21

5. Panvita Pomgrad 14 6 8 20:28 17

6. Fužinar Sij Metal 14 5 9 18:31 15

7. Alpacem Kanal 14 3 11 17:35 9

8. Krka 14 2 12 9:39 6

S. V.

