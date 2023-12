Občinski korak pomoči Revozu

22.12.2023 | 14:30

Katoliški skavti so pred začetkom seje občinskega sveta županu izročili luč miru. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V času, ko se v Franciji odločajo, komu bodo zaupali proizvodnjo novega Renaultovega cenovno širšim množicam dostopnega električnega avtomobila, je novomeški občinski svet sprejel odločitev, da gre korak naproti Revozu, za katerega pridobitev proizvodnje novega avta zelo verjetno pomeni celo vprašanje nadaljnjega obstoja.

Kot je povedal župan Gregor Macedoni ob predstavitvi svojega amandmaja k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, se je tokrat prvič zgodilo, da je Renault poleg države pri pripravi naložbe v Revozu vključil tudi lokalno skupnost. Županov predlog je, da občinski svet pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prehodno obdobje do 31. decembra 2025 določi za 25 odstotkov nižjo vrednost točke za izračun nadomestila, kar je občinski svet skupaj z ostalimi spremembami, sprejetimi v prvem branju že na novembrski seji, tudi sprejel. A ne soglasno, saj so štirje svetniki glasovali proti pa tudi nekaj pripomb na tako odločitev je bilo. Ena od teh je bila, ali ne gre pri tem za izsiljevanje Renaulta, ki med drugim zaradi konsolidacije dobička davke na dobiček skupine plačuje v Franciji. Pojavilo pa se je tudi vprašanje, kako se bodo ob tem počutili v drugih podjetjih, ki takšnih olajšav niso deležni. Župan je na to pripombo odgovoril, da sta v Novem mestu le dve podjetji, ki se razprostirata na tako velikih površinah in plačujeta tako velike zneske za nadomestila. Se je pa pred odločitvijo posvetoval tudi z vodstvom drugega od teh dveh podjetij, kjer tako rešitev podpirajo.

Poleg tega je novomeški občinski svet kot zadnji od devetih sprejel Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, ki bo tako lahko 1. januarja že začela delovati, župan pa je ob tem izjavil, da to potrjuje, da se v regiji znamo tudi kaj dogovoriti in sodelovati in da to daje upanje, da bo enkrat res prišlo tudi do uradne ustanovitve regije.

V prvem branju je občinski svet sinoči soglasno sprejel tudi občinski podrobni prostorski načrt za umestitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki ga načrtuje v okviru svojega centra na Smrečnikovi (vrtnarija) zgraditi podjetje Gozdno gospodarstvo Novo mesto.

Razen pohval ni bilo nobenih pripomb niti na predlagano novelacijo izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, ki je podlaga za črpanje denarja iz državnih in evropskih skladov, ter reorganizacijo občinske uprave. Zaradi razširitve nabora dejavnosti občine ter sprememb zakonodaje na področju urejanja prostora so se v vseh oddelkih Urada za prostor in razvoj pojavile nove naloge in s tem dodatna obremenitev kadra in posameznih vodij. »Visoka stopnja razvojne naravnanosti Mestne občine Novo mesto, gospodarski razvoj Novega mesta in dejanska potreba po gradnji nove in obnova dotrajane javne infrastrukture ima za posledico tudi veliko število investicij in z njimi povezanih nalog na Uradu za prostor in razvoj,« so zapisali v gradivu. Urad za prostor in razvoj bo po novem razdeljen na Urad za razvoj in prostor, ki bo namenjen strateškim nalogam, in na Urad za infrastrukturo, ki se bo osredotočal na izvedbeni vidik delovanja občinske uprave.

Med kadrovskimi zadevami je občinski svet dal tudi pozitivno mnenje za nov petletni mandat sedanji ravnateljici Osnovne šole Dragotina Ketteja Vidi Marolt, ki je tudi edina kandidatka za to funkcijo.

Pred uradnim začetkom seje so novomeški katoliški skavti županu tradicionalno izročili luč miru, župan pa je podpisal pogodbe o izrednih štipendijah z dvema dijakoma in študentko na študiju v tujini. Letos se bosta sedmim štipendistom iz predhodnih let pridružila glasbenica in dijakinja škofijske klasične gimnazije Zoe Heric Zagrljača in Matic Kotnik, dijak novomeške gimnazije, uspešen na številnih področjih. Prejemnica enkratne denarne pomoči za izobraževanje v tujini je Ema Starešinič, študentka na Univerzi umetnosti v Berlinu in na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je svetnikom pred začetkom seje tudi zapela.

