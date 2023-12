Obeležili spomin na dan, ko je zadišalo po Slovenski vojski

18.12.2023 | 09:45

Slovesnost v Kočevski Reki (Foto: VSO)

Kočevska Reka - Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je konec tedna v Kočevski Reki slovesno obeležilo spomin na prvi postroj enote Teritorialne obrambe, ki je predstavljala zametke Slovenske vojske. Slavnostni govornik je bil poveljnik policijsko-vojaške enote za varovanje brigade MORiS 1991 Vojko Obrulj. Njegov govor lahko preberete tukaj.

Zbrane sta nagovorila še član Združenja VSO Kočevje-Kostel-Osilnica Srečko Gabrič in podžupan občine Kočevje Gregor Košir. Ob navzočnosti garde Slovenske vojske so nastopili trobilni kvintet orkestra Slovenske vojske in vokalna skupina Cantate Domino.

V nedeljo, 17. decembra, je namreč minilo 33 let, odkar je leta 1990 v Kočevski Reki potekal prvi postroj Morisa, posebne enote tedanje Teritorialne obrambe, ki predstavlja zametke Slovenske vojske. Kot se je tedaj izrazil predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle, je bil to dan, ko je "prvič zadišalo po Slovenski vojski".

Prvi postroj je po ocenah takratnih udeležencev pokazal, da ima Slovenija na poti v samostojnost svojo vojaško silo, ki bo to pot tudi ubranila. Nekaj dni pozneje je sledil plebiscit, na katerem se je velika večina državljanov odločila, da si želi odcepitve od Jugoslavije in ustanovitev lastne države.

STA; M. K.