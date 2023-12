Občina gradi kanalizacijo v Kompoljah

6.12.2023 | 08:20

Dobrepolje - Vas Kompolje je s 140 hišami največja vas v občini Dobrepolje, kljub temu pa se tamkajšnji prebivalci še ne morejo priključiti na kanalizacijo. Slednjo zdaj gradi občina. Dela potekajo postopoma in naj bi bila končana v letu 2025, je povedal župan Janez Pavlin.

Po besedah župana dela potekajo po načrtih, končana pa morajo biti v treh letih. Za projekt, vreden okoli 2,5 milijona evrov, je občina dobila milijon evrov evropskih sredstev, ostalo bo v treh letih zagotovila sama.

Ker gre za poplavno območje, bo kanalizacija podtlačna. Vakumska postaja bo postavljena v Kompoljah, od tam naprej pa bo tlačni vod speljan na centralno čistilno napravo Bruhanja vas, ki je že zgrajena.

Občina želi kanalizacijo zgraditi tudi v Mali vasi, kjer je 60 gospodinjstev. Načrt za gradnjo imajo narejen, trenutno so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in sredstev. Želijo si, da bi lahko denar za gradnjo pridobili v okviru Ljubljanske urbane regije.

Ko bosta projekta Kompolje in Mala vas končana, bodo v občini brez kanalizacije še vasi Podgora, Podpeč, Cesta in Zagorica. Idejno zasnovo za gradnjo kanalizacije v teh vaseh po besedah župana imajo, sama gradnja pa je odvisna predvsem od sredstev, ki bodo na voljo in s katerimi so sicer omejeni.

Da bi imeli na voljo čim več denarja za projekte, skušajo po besedah župana racionalizirati stroške občine. Med drugim zmanjšujejo izdatke za ogrevanje in elektriko občinskih objektov, stroške poslovanja, za kar so se nedavno tudi vključili v skupno občinsko upravo občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobrova-Polhov Gradec in Dobrepolje, tudi župan delo opravlja nepoklicno.

