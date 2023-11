Tihotapec skočil v Krko; na moped z 1,3 promila; pozor: izdajajo se za gluhoneme

28.11.2023 | 11:00

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj okoli 12.30 ure obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika mopeda, ki je v naselju Potok z nezanesljivo vožnjo ogrožal lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Kršitelja so izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 43-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Voznik začetnik povzročil nesrečo in odklonil preizkus

Brežiški policisti so bili okoli 21.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Čatežu ob Savi. Povzročil jo je 18-letni voznik začetnik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja najprej trčil v avtomobil 44-letne voznice, ki je vozila pred njim, potem pa izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Vozniku začetniku, ki je v vozilu prevažal potnika in je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili preizkus, vendar ga je odklonil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozilih. Policisti bodo o kršitvah 18-letnika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo v višini najmanj 1.280 evrov. Zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti se vozniku motornega vozila izreče tudi 18 kazenskih točk.

Prijeli tatici

Nekaj pred 13. uro je občan brežiški policiste obvestil, da naj bi pred prodajalno v Brežicah dve tujki, ki sta se izdajali za gluhonemi osebi, pobirali prostovoljne prispevke. Občan jima je nameraval izročiti nekaj kovancev in ko je iskal drobiž, mu je ena od njiju iz rok vzela bankovec za 50 evrov, potem pa sta pobegnili. O dogodku je OKC takoj seznanil policiste na terenu in na podlagi opisa so ju izsledili na območju Gržeče vasi. Tujki, državljanki Romunije, sta se nahajali v vozilu Mercedes benz črne barve, registrskih oznak Litve, v njem pa sta bila še dva državljana Romunije. 23-letnici in 20-letnici so zasegli ukraden bankovec in ga vrnili oškodovancu. Zaradi neupravičenega pobiranja prostovoljnih prispevkov so jima izrekli globo.

V zadnjem času so na PU Novo mesto prejeli več obvestil o domnevnih kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način koga nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob tem se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. S pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne otroke pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov pogosto ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja.

Zaradi tega občanom svetujejo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in policijo o tem takoj obvestijo na številko 113. Zbiranje prostovoljnih prispevkov je opredeljeno v 5. členu zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta določa, da prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.

Vlomili v hišo

V kraju Vrh pri Ljubnu je včeraj med 16.30 in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Pri nezakonitem prevozu migrantov prijeli državljane Moldavije, Ukrajine in Hrvaške

Policisti so v ponedeljek zvečer in ponoči prijeli tri tujce, ki so vsak v svojem osebnem vozilu skupno prevažali 17 državljanov Turčije. Državljanom Moldavije, Ukrajine in Hrvaške, ki so prevažali migrante, so policisti odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Zaradi kaznivih dejanj jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V ponedeljek nekaj pred 20. uro so policisti na območju Župeče vasi v bližini Brežic najprej poskusili ustaviti voznika osebnega avtomobila francoskih registrskih oznak, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in vozil s hitrostjo 150 kilometrov na uro. Voznik je med begom ustavil vozilo in skočil v reko Krko. Policisti so pobeglega tihotapca izsledili s pomočjo gasilcev in ga potegnili iz vode. Policisti so ugotovili, da gre za 49-letnega državljana Moldavije, ki je prevažal pet državljanov Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Slabo uro kasneje so v Trnovcu v bližini Metlika policisti med kontrolo voznika osebnega avtomobila nemških registrskih oznak ugotovili, da 44-letni državljan Ukrajine prevaža devet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Ponoči pa so v naselju Bukošek v bližini Brežic ustavili 42-letnega državljana Hrvaške, ki je prevažal tri državljane Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Slovenska vas, Rakovec, Brežice) prijeli 35 državljanov Afganistana, 16 Rusije, 15 Maroka, 11 državljanov Indije, deset Pakistana, sedem Konga, šest Sierra Leoneja, pet državljanov Sirije, štiri Nepala, dva državljana Alžirije in Eritreje in državljana Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Drenovec) so devet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 80. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

