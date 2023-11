FOTO: Crvena zvezda premočna

27.11.2023 | 19:45

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga lige Aba danes na domačem parketu izgubili s Crveno zvezdo s 67:90 (13:26, 25:41, 42:62).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Hordov, Peić, Lepetić.

* Krka: Stergar 15 (3:5), Bačvić 3, Cerkvenik 9 (2:2), Cousins 11 (2:2), Jurković 8, Špan 3, Škedelj 10, Radovanović 5, Macura 3 (1:1).

* Crvena zvezda: Lazarević 12, Davidovac 2, Mitrović 9 (3:4), Simonović 12, Tobey 16 (2:2), Bolomboy 13 (3:5), Nedović 11, Giedraitis 6 (0:3), Dos Santos 9 (1:1).

* Prosti meti: Krka 8:10, Crvena zvezda 9:15.

* Met za tri točke: Krka 7:29 (Škedelj 2, Bačvić, Cerkvenik, Cousins, Špan, Radovanović), Crvena zvezda 9:27 (Lazarević 2, Simonović 2, Tobey 2, Dos Santos 2, Nedović).

* Osebne napake: Krka 21, Crvena zvezda 20.

* Pet osebnih: /

Novomeščani so v predzadnji tekmi 9. kroga gostili favorizirano evroligaško zasedbo, ki je z današnjo zmago spet skočila prav na vrh regionalne lige. Možnosti za kaj več so domači košarkarji zapravili v uvodu, ko se po zaostanku 0:11 nikakor niso mogli približati, čeprav je bila igra v nadaljevanju bolj izenačena.

A Beograjčani so polovico dela opravili pravzaprav že v začetnih petih minutah. Dobro so ustavili domače, ki jim nikakor ni steklo, saj so prvi točki dosegli šele v peti minuti. Pozneje se razlika ni več tako hitro višala, a po drugi strani Krka tudi ni imela realnih možnosti, da bi se približala.

Gostje so v drugem delu hitro presegli mejo +20, Novomeščanom pa je do konca preostal le še boj za čim bolj znosen poraz. Večino tretje četrtine so ostali pri tem zaostanku, v zadnji pa so vendarle zaigrali bolje in se približali (58:71 in 60:73). A so Beograjčani zanesljivo nadzorovali tekmo in hitro spet prišli na standardno prednost, ki so jo na koncu povišali na 23 točk.

Pri Krki sta se strelsko najbolj izkazala Leon Stergar s 15 in Isiah Cousins z 11 točkami, slovenski Američan pri Crveni zvezdi Mike Tobey pa je bil s 16 točkami najboljši strelec dvoboja.

Krka je tako na lestvici ostala pri dnu, ima dve zmagi in sedem porazov.

Naslednjo tekmo v ligi Aba bodo Novomeščani igrali 1. decembra, ko bodo gostovali v Splitu.

STA; M. K.

Galerija