Najboljši zbrani v Šentjerneju: Slovenska atleta leta Kristjan Čeh in Tina Šutej

25.11.2023 | 16:00

Naj atleta sezone 2023 sta Tina Šutej in Kristjan Čeh. (Vse fotografije: Peter Kastelic / AZS)

Šentjernej - Najboljša slovenska atleta leta v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) sta po pričakovanjih postala svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in Tina Šutej (Kladivar), srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na SP. Najboljši klub je ljubljanski Mass, trener pa Milan Kranjc, ki vadi Tino Šutej.

Čeh je zmagal tudi na evropskih igrah in bil drugi v končni razvrstitvi diamantne lige. Slednje je uspelo tudi Šutej, ki je bila srebrna še na evropskih igrah.

"SP v Budimpešti, kjer sem bil dokaj zadovoljen s svojim nastopom, je bilo posebno, ker je bilo blizu domovine in sem imel lahko veliko navijačev. Ni mi uspelo zmagati, sem pa edini tekmovalec v zgodovini, ki je v finalu na SP dosegel dva meta prek 70 m. Vesel sem tudi, da tudi drugi Slovenci izboljšujejo svoje atletske dosežke in kmalu bomo lahko osvajali še več medalj, če bo šlo tako naprej," je dejal Čeh na prireditvi v Kulturnem centru Primož Trubar v Šentjerneju.

Na podelitev je prišel v družbi trenerja Kerta Kanterja iz njegove domovine Estonije, saj se na naslednjo olimpijsko sezono tam tudi pripravlja.

Kristjan Čeh

Tina Šutej

Za priznanje najboljšega atleta je v anketi prejel 410 točk, med člani je bil drugi slovenski rekorder na 400 m ovire Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 250 točk), tretji sprinter Rok Ferlan (Triglav Kranj, 140).

"V minuli sezoni sem najbolj ponosna, da sem izboljšala svoje državne rekorde in na medaljo iz dvoranskega EP. Upam, da bom ob koncu naslednje sezone rekord popravila na pet metrov," je napovedala Tina Šutej.

Prejela je 393 točk in bila pred rekorderko na 3000 m zapreke Marušo Mišmaš Zrimšek (Mass, 270), tekačico na 400 m Anito Horvat (Velenje, 178). Guček je bil najboljši tudi med mlajšimi člani, kjer je med atletinjami slavila Veronika Sadek (Slovan, 368).

Zlato plaketo AZS je prejel Robert Herga. Nagrado AZS za fair play, ki je bila podeljena prvič, je dobila Lina Žlindra. V pionirski kategoriji je opozorila na sodniško napako in zato nazadovala na četrto mesto. Atletska kluba Poljane Maribor in Štajerska sta skupaj organizirala atletski del olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) v Mariboru in za to prejela priznanje za najboljša organizatorja tekme.

Najboljša veterana sta Marjeta Čad in Marko Sluga, zlate trenerske značke so dobili Andrej Brinar, Henrik Omerzu in Milan Šimunič, nagrade Evropske atletike Zdravko Peternelj, Tanja Šalamon, Milan Šimunič in Natalija Bah.

Primož Feguš

Predsednik AZS Primož Feguš je v nagovoru izpostavil velike uspehe na mednarodnih tekmovanjih ter to, da zveza nima več finančnega primanjkljaja, ki ga je imela še lansko leto.

"Zagotovili smo likvidnost, poplačane so vse obveznosti zveze. Zaradi boljšega finančnega stanja so se povečala sredstva za atlete, trenerje in sodnike," je navedel predsednik zveze.

"Pohvaliti je potrebno slovenske klube, da so organizirali in izvedli vsa tekmovanja, ki smo jih zapisali v koledar, kljub nekaterim težavam. Pri tem se izpostavlja organizacijo atletskega dela Ofema, ki je potekala popolnoma brezhibno zaradi dobrega delovanja mariborskih klubov in ostalih," je dejal Feguš.

Izpostavil je velik napredek v kakovosti atletske infrastrukture, saj so po državi obnovili osem atletskih stez, atletika pa je dobila tudi novo ravno dvorano v štajerski prestolnici. "Sprejeli smo tudi sklop pravil, ki urejajo procese in ukrepe, namenjene varovanju in zagotavljanju varnosti posameznikov, ki sodelujejo v atletiki," je še dodal Feguš.

Vrstni red v glasovanju za atleta leta 2023 v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS)

- člani:

1. Kristjan Čeh (Ptuj) 410 točk

2. Matic Ian Guček (Kladivar Celje) 250

3. Rok Ferlan (Triglav Kranj) 140

4. Filip Jakob Demšar (Mass Ljubljana) 86

5. Jan Vukovič (Kladivar Celje) 80

- članice:

1. Tina Šutej (AD Kladivar Celje) 393

2. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass Ljubljana) 270

3. Anita Horvat (Velenje) 178

4. Lia Apostolovski (Mass Ljubljana) 75

5. Klara Lukan (Kladivar Celje) 50

- mlajši člani:

1. Matic Ian Guček (Kladivar Celje) 356

2. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) 225

3. Vid Botolin (Kladivar Celje) 213

4. Anže Durjava (Mass Ljubljana) 103

5. Tan Černigoj (Mass Ljubljana) 69

- mlajše članice:

1. Veronika Sadek (Slovan) 368

2. Liza Šajn (Slovan) 176

3. Hana Grobovšek (Kranj) 151

4. Urša Matotek (Dolenjske Toplice) 148

5. Hana Urankar (Kladivar Celje) 123

- starejši mladinci:

1. Jakob Urbanč (Brežice) 288

2. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 274

3. Maj Cizera Turk (Gorica) 143

4. Maj Pritržnik (Kladivar Celje) 142

5. Filip Bizjak (Gorica) 119

- starejše mladinke:

1. Karolina Zbičajnik (Štajerska) 289

2. Lana Andolšek (Kranj) 250

3. Lucija Potnik (Radlje ob Dravi) 193

4. Brina Likar (Triglav Kranj) 133

5. Ela Velepec (Kladivar Celje) 101

- mlajši mladinci:

1. Žan Ogrinc (Poljane Maribor) 379

2. Andraž Rajher (Ptuj) 224

3. Tom Teršek (Triglav Kranj) 216

4. Val Velkavrh (Mass Ljubljana) 75

5. Brin Ciglenečki (Kronos) 72

- mlajše mladinke:

1. Tia Tanja Živko (Kladivar Celje) 389

2. Hana Sekne (Triglav Kranj) 225

3. Nuša Lužnik (Slovenj Gradec) 184

4. Ana Novak (Šmarnogorska naveza) 102

5. Karla Jerič (Krka Novo mesto) 66

- pionirji:

1. Rok Sajovic (Triglav Kranj) 217

2. Matic Modrijančič (Slovenska Bistrica) 216

3. Vid Černec (Štajerska) 185

4. Demian Križaj (Triglav Kranj) 122

5. Lukas Dovnik (Štajerska) 78

- pionirke:

1. Ana Vita Verneker (KAK Ravne) 322

2. Živa Pfeifer (Hopla Sežana) 196

3. Oriana Lovrec (Velenje) 160

4. Ema Pika Raj (Slovenj Gradec) 112

5. Sofija Benedetič (Škofja Loka) 94

STA; M. K.