Če bi živeli po pravih vrednotah, bi bil svet lepši in brez vojn

17.11.2023 | 09:30

Šmarjetka, kip deklice z Rastočo knjigo pred OŠ Šmarjeta

Gostje v prvi vrsti, med drugim tudi šmarješki župan Marjan Hribar (drugi z desne) s kolegom iz občine Radlje ob Dravi Alanom Bukovnikom

Plakat o miru - mladi so se res izkazali tudi kot dobri likovniki.

Kamnosek Franci Kocjan

Prof. Kristina Ščuka, vodja projekta Rastoča knjiga na OŠ Šmarjeta

Šmarjeta - Sedem let je že, odkar so na zelenici pred OŠ Šmarjeta in Vrtcem Sonček postavili kamniti kip deklice s knjigo, imenovano Šmarjetka, in včeraj, ob novi obletnici, so pod njo že položili sedmo knjižico, rezultat ustvarjalnosti učencev in učiteljev šole. Vsako leto je tako deklica nekaj centimetrov višja, za novo knjigo oz. novo misel – letos je to Vrednote - okno v svet.

V šoli, ki je vpeta v ta vseslovenski projekt, katerega idejni oče je dr. Janez Gabrijelčič, so pripravili kulturno prireditev s tem naslovom. Na njej so otroci na zanimiv in prisrčen način – s pesmijo, recitacijami in likovnimi izdelki - prikazali nekatere najpomembnejše vrednote, brez katerih ne gre v življenju. To so odgovornost, prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje, solidarnost, mir, razvoj, kulturna dediščina …

Na šoli se že leta trudijo, da jih mladi sprejmejo in ponotranjijo ter vzamejo za svoje, saj v življenju še zdaleč ni pomembno le znanje.

Letošnji projekt Rastoče knjige, v katerem so sodelovali vsi šolarji, so obogatili s plakati, ki so jih ustvarili pri likovnem pouku in zdaj krasijo šolsko jedilnico ter dnevno opominjajo na bistvene življenjske vrednote. Kot so dejali mladi - če bi živeli po teh vrednotah, bi bil svet lepši, prijaznejši in brez vojn.

Marjetka opozarja na prave vrednote

Na prireditvi je o deklici iz dolenjskega kamna Šmarjetki in njenem nastanku spregovoril domačin, kamnosek Franci Kocjan, o pomenu projekta, ki skrbi za duhovno rast učencev, pa tudi prvi mož občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki se je zahvalil idejnemu vodji Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčiču.

»Ta kip bo ostal nesmrten, kljuboval bo času in prostoru in nas bo vedno znova spomnil na pomembne vrednote v življenju. S tem, da deklica zre v svet z odprto knjigo, je povedano vse,« je dejal Hribar in mladim zaželel vedoželjnosti. Napovedal je tudi bližajoče se težko pričakovano odprtje novega prizidka osnovne šole.

Z županom je bil tudi kolega, župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik s podžupanom, ki jima je kasneje Hribar še razkazal lepote šmarješke doline.

Pomočnica v.d. ravnateljice na šoli Tadeja Molan Žinko se je med drugim za uspešno delo zahvalila vodji projekta Rastoča knjiga prof. Kristini Ščuka in prof. Vidi Cizel, ki je učence vodila pri likovnem ustvarjanju, ter vsem ostalim.

Besedilo in foto: L. Markelj

