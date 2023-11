Zgodbe Povodnega moža vztrajno pripovedujejo v kamnu

Marta Kelvišar, uspešna podjetnica, je skupaj z možem novinka v društvu Skulpte. Predstavlja se z metuljem in sovo.

Skupinska slika razstavljavcev, članov društva Skulpte, na sinočnji otvoritvi razstave.

Bober Rada Čepiča

Rudi in Jožica Škof ob svojih novih stvaritvah iz kamna

Ptičja starša Staneta Jakopina, bobec Rada Čepiča in riba Andreja Hudoklina

Marko Pršina na kitari

Novo mesto - V Galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine so sinoči na ogled postavili zanimivo razstavo Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu Skulpte z naslovom V kraljestvu Povodnega moža.

Gre za skupinsko društveno razstavo, ki je že osma po vrsti, in je nadaljevanje lanskega projekta Povodni mož ob Krki, v okviru katerega so nastale tri skulpture ob pešpoti Portoval.

Izvirni projekt Povodni mož je letos dopolnjen z 21 skulpturami, ki izhajajo iz literarne predloge pravljične pripovedke o Povodnem možu, o njegovih podanikih, pa tudi o ljudeh, ki živijo ob reki in so z njo usodno povezani. Z reko sta povezani tudi dve skulpturi večjega formata, ki sta del te razstave, a nista na ogled v galeriji Kocka, ampak stojita ob reki Krki in se je treba do njiju sprehoditi: to sta Zeliščar Rudolf, ki ga je pomagala ustvariti narava, ter Vodna vila kot nadaljevanje skupinskega dela.

14 avtorjev 21 skulptur

Na razstavi gre za pregled del, izvirnih kreacij 14 avtorjev, članov društva, ki deluje že od leta 2017. Umetniki, ki niso le domačini, ampak prihajajo iz različnih koncev Slovenije, se predstavljajo tudi s po več deli. To so: Stane Jakopin (predsednik društva), Jožica in Rudi Škof, Ivo Ferkolj, Gabrijela in Rado Čepič, Skender Bajrović, Slavko Bračič, Andrej Hudoklin, Milan Merlin, Lado in Marjana Vidic, ter Marta in Marjan Kelvišar. Za spodbudo društvene pripadnost in ustvarjalne samozavesti se jim je kot gost razstave pridružil tudi akademski slikar Jože Kumer, ki se posveča tudi kiparstvu. Zadnji trije novi člani so torej letos osvežili društvo Skulpte.

Kot o razstavi pravi umetnostni zgodovinar in likovni kritik Jožef Matijevič, so se člani društva izkazali z izrazom osebne ustvarjalnosti in izdelali zanimive kreacije, ki jim ne manjkajo duhovitosti, pripovednosti in oblikovnih novosti. Tako je na razstavi npr. videti zanimive upodobitve sv. Miklavža, sovjo enigmo, lisico in zajca z rogovi, bobra, par ptic, sovo zlatooko in ptička, ribo, laboda, sončni vodnjak itd.

V katalogu, ki je izšel ob razstavi, s predstavitvijo dolenjskega kamna sodeluje tudi geologinja z novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo narave Andreja Škedelj Petrič.

Vzgoja mladih



Kiparsko razstavo V kraljestvu Povodnega moža je odprla Sandra Hrovat iz Zavoda Novo mesto in se zahvalila članov, da tako pridno in zagnano že leta sooblikujejo njihov vsakoletni program.

Povedala je, da so letos pričeli s kulturno umetnostno vzgojo za vrtce, osnovne in srednje šole. Delavnice za vrtce bodo potekale novembra prav v okviru te razstave in njihov odziv je neverjeten.

Dogodek, ki ga je povezovala Marjanca Trščinar Antić, je s poezijo pospremenil novomeški pesnik Smiljan Trobis, z glasbo pa Marko Pršina na kitari ter Oto Nemanič na orglicah.

Besedilo in foto: L. Markelj

