FOTO: Gorelo v hiši, zaporu in objektu s sončno elektrarno; udor zemlje na vrtu

27.10.2023 | 18:30

Požar v Stolovniku (Foto: PGE Krško)

Danes ob 14.04 je v naselju Stolovnik, občina Krško, gorelo v stanovanjskem objektu. Ogenj se je razširil iz kleti v pritličje in ostrešje ter na okolico objekta, založenega z odpadnim materialom. Gasilci PGE Krško so požar na objektu in okolici pogasili. Pri gašenju so sodelovali še gasilci PGD Senovo, Veliki Kamen in Brestanica. Objekt je močno poškodovan.

Ob 13.15 je v naselju Desinec, občina Črnomelj, gorel gospodarski objekt s sončno elektrarno. Gasilci PGD Črnomelj, Adlešiči, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič Vrh, Talčji Vrh, Vranoviči, Dragatuš, Tribuče, Butoraj, Dobliče, Tanča Gora, Vinica, Stari trg ob Kolpi in Zapudje so požar omejili in pogasili. Objekt s sončno elektrarno in v njem uskladiščeni kmetijski stroji ter osebno vozilo so v celoti uničeni. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Ob 9.35 pa so v Slovenski vasi, občina Šentrupert, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni gasilci PGD Šentrupert z ventilatorji prezračili prostore, po manjšem požaru, ki so ga pogasili sami delavci zavoda. Gasilci so požarišče pregledali s termovizijsko kamero.

Udor zemlje na vrtu

Ob 10.54 je v ulici V Brezov log v Novem mestu prišlo do udora zemlje na vrtu ob stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali območje udora, premera okoli tri metre. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

S ceste in na bok

Ob 13.48 je na cesti Novo mesto - Metlika, pri Koroški vasi, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, stabilizirali vozilo in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.