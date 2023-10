Tone Pavček bi bil vesel mnogih mladih pesnikov

21.10.2023 | 09:30

Letošnji nagrajenci Pavčkovih vitic, zadaj pa člani strokovne ocenjevalne komisije (od leve proti desni): Milan Markelj, Mojca Žefran in Klavdija Kotar, na desni pa ravnateljica šole Majda Čengija

Dekleta so prebirala nagrajene pesmi z letošnjega literarnega natečaja.

Nastop šolskega pevskega zbora je popestril prireditev.

Majda Čengija, ravnateljica OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči

Mirna Peč - »V življenju mi je bila pesem dar, rad sem šel za njo in bil srečen, kadar me je poklicala. Z njo mi je bilo lepo in v hudih časih manj hudo. Pravi čudež pa je, da se mi je otroška pesem oglašala skozi vse življenje,« je v eni od svojih pesniški zbirk zapisal Tone Pavček (1928-2011), priznani in priljubljeni slovenski pesnik, doma iz Mirne Peči.

In Pavček bi bil danes vesel, ne le, ker so v mirnopeškem hramu učenosti, ki so ga poimenovali celo po njem – OŠ Toneta Pavčka – pričeli z literarnim natečajem za osnovnošolce z naslovom Pavčkove vitice, ampak ker so te po desetih letih vse bolj razvejane in živahne. Mlade tudi danes poezija zanima in glede na odziv na natečaj poezija še ne bo tonila v pozabo.

Na letošnjih jubilejnih, že 10. Pavčkovih viticah, je sodelovalo kar 348 učencev iz 76 osnovnih šol iz vse Slovenije, še zdaleč ne le z dolenjskega konca, ampak tako z gorenjskega, štajerskega, primorskega …

Tokrat je bila mladim navdih Pavčkova pesem z naslovom Pesem o zvezdah. Pesem jih je spodbudila k razmišljanju, kdo človek je, kakšno je njegovo poslanstvo, primerjali so ga z zvezdo na nebu.

»Številni so se v svojem pisanju približali načinu Pavčkovega pesnjena, mnogi pa so ubrali svoj način izražanja,« v imenu strokovne ocenjevalne komisije pove Mojca Žefran, prof. slovenščine na mirnopeški šoli. Komisijo sta sestavljala še pesnica in vodja novomeške izpostave Sklada RS za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar, ter Milan Markelj, pesnik, pisatelj in urednik.

Glede na obsežnost gradiva in raznolikost pesniškega ustvarjanja so imeli zahtevno nalogo. Pri izbiranju najboljših pesmi so upoštevali izvirnost, pristnost, jezikovno bogatost, slogovno in oblikovno dodelanost ter metaforičnost.

Kdo so nagrajenci?

Zbrani mladi pesniki in njihovi mentorji na skupni sliki na zaključni prireditvi v Mirni Peči

V 1. triletju so izbrali naslednje nagrajence: Lano Golob iz 3.r. OŠ Vavta vas in pesem Življenje (mentorica Andreja Fabić), Aleksa Sajeta iz 1. r. in pesem Otrok – najsvetlejša zvezda in Maxa Roškerja iz 1.r. , oba iz OŠ Draga Kobala Maribor (mentorica Renata Časar).

Nagrajenci 2. triletja so: Zala Moškon iz 6. r. iz OŠ Adama Bohoriča Brestanica in pesem Življenje (mentorica Andreja Dvoršek), Arya Štuhec Tivadar iz 6.r. OŠ Bojana Ilicha Maribor in pesem Življenje (mentorica Ivica Pernat) ter Matevž Perpar Zupan iz 5.r. OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči in pesem Vsak človek ... (mentorica Mojca Žefran).

Nagrajenci v 3. triletju so: Zaja Kaučevič iz 7. r. OŠ Kidričevo in pesem Pesem o zvezdah (mentorica Sonja Lenarčič), Neža Poljanec iz 8.r. OŠ Frana Metelka Škocjan in pesem Vsak človek je zase svet (mentorica Irena Pleterski) in Zaja Kuster iz 8.r. OŠ Preserje pri Radomljah in pesem Zvezda v ljudeh (mentorica Tanja Kastelic).

Vse pesmi objavljene v zborniku

Izšel je zbornik Pesem o zvezdah.

Člani strokovne ocenjevalne komisije posebno zahvalo izrekajo vsem mladim pogumnim pesnikom, ki so svoje pesmi pisali v zahtevnejših pesniških oblikah, seveda pa ne gre pozabiti na vse mentorice, ki so v svojih učencih prepoznale potencial in jih spodbudile v pesniškem ustvarjanju.

Vse prispele pesmi so umestili v zajeten zbornik z naslovom Pesem o zvezdah. Ta vsako leto pospremi natečaj, »ker je v njih mogoče zaznati ljubezen do poezije,« pove Žefranova.

Ravnateljica Čengija (na desni) se je s posebnim priznanjem, knjižnim darilom in šopkom zahvalila članom strokovne ocenjevalne komisije za dobro in dolgoletno delo. Na sliki: Klavdija Kotar, Mojca Žefran in Milan Markelj.

Vesela, da literarni natečaj Pavčkove vitice »živi« in postaja vse bolj slovenski, je ravnateljica OŠ Toneta Pavčka Majda Čengija, ki je na sinočnji zaključni prireditvi s podelitvijo priznanj postregla z razmišljanjem o odnosih med ljudmi, kar spodbudi tudi poezija.

Zahvalila se je vsem zaslužnim za uspeh natečaja, tudi županu mirnopeške občine Andreju Kastelicu. Posebne zahvale in priznanja pa so bili deležni še vsi trije člani strokovne ocenjevalne komisije – dva od njih, Žefranova in Markelj sodelujeta že od vsega začetka, torej deset let.

V letošnjem šolskem letu pa sledi nov literarni natečaj z novo Pavčkovo pesmijo, ki bo mladim gotovo znova izziv in navdih za svoje literarno ustvarjanje.

Besedilo in foto: L. Markelj

