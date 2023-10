Samomor na Dobu: Morilec Gašperja Tiča si je sodil sam; o okoliščinah smrti posebna komisija

Dob pri Slovenski vasi - Stefan Cakić, obsojen na desetletno zaporno kazen zaradi umora igralca Gašperja Tiča, si je ponoči v zaporu na Dobu vzel življenje, poroča Večer. 26-letnik je sicer zaradi uboja igralca prestal že več kot 60 odstotkov zaporne kazni, imel pa je tudi že proste izhode.

Na pojasnila Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij na časniku še čakajo.

Cakić je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču sprva obsojen na osem let in šest mesecev zapora, ker je 18. junija 2017 v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani ubil znanega igralca. Po pritožbi tožilstva mu je višje sodišče kazen zvišalo. Oktobra 2018 je bil pravnomočno obsojen na 10 let zapora.

Kazen je prestajal v zaporu na Dobu, nazadnje že na polodprtem oddelku, kjer vlada milejši zaporniški režim.

Okoliščine Cakićeve smrti na Dobu bo ugotavljala komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da je v zaporu na Dobu danes obsojenec storil samomor. Okoliščine bo ugotavljala posebna komisija uprave, ki se bo opredelila tudi do pravilnosti ravnanja zavoda.

Na upravi so v sporočilu za javnost navedli, da so o samomoru obsojenca v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni v skladu s pravilnikom o izvrševanju kazni zapora obvestili vse pristojne institucije. Generalni direktor uprave pa bo imenoval tričlansko komisijo, ki bo ugotovila okoliščine smrti obsojenca in se bo skladno s pravilnikom opredelila tudi do pravilnosti ravnanja zavoda v zvezi z dogodkom, so še zapisali.

Kot so še pojasnili, je bila na ravni uprave v letu 2004 uvedena strategija preprečevanja samomorov in samopoškodb, saj je zapor okolje s povečanim tveganjem za tovrstno vedenje. Po uvedbi strategije se je povprečni količnik samomorov bistveno zmanjšal, "a žal se vseh primerov še vedno ne da preprečiti". Zaprte osebe namreč pogosto doživljajo občutke obupa, nemoči, osamljenosti in brezizhodnosti zaradi odvzema svobode, zato poskušajo to področje po navedbah uprave še posebej naslavljati.

V skladu s strategijo se v zavodih oceni samomorilna ogroženost vsake na novo sprejete osebe. Zaprtim osebam v stiski pa nudijo pomoč zavodski delavci različnih profilov, ki zaprto osebo v kritičnih trenutkih poskušajo usmerjati k rešitvi problema. Strokovni delavci se na tem področju povezujejo tudi z zunanjimi strokovnjaki in se sistematično izobražujejo za prepoznavanje samomorilne ogroženosti, so še navedli in dodali, da je v omenjenem primeru zaprta oseba ni bila obravnavana kot samomorilno ogrožena. Zaradi varstva osebnih podatkov pa dodatnih podrobnosti o dogodku ne morejo podati.

