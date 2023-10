Francozi zmagovalci pokala narodov, Pancar z reprezentanco deveti

9.10.2023 | 08:00

Fotografije: Jure Gregorčič/AMZS

Pariz - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na prestižnem pokalu narodov v francoskem Erneeju zasedla deveto mesto. Za Slovenijo so vozili Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič, ki so izenačili doslej najboljšo slovensko uvrstitev na teh tekmovanjih. Naslov svetovnih prvakov so si privozili Francozi, drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani.

Slovenci so si v sobotnih kvalifikacijah privozili osmo izhodišče, tako da so si zanesljivo zagotovili nastop v včerajšnjem finalu A, kjer nastopa 20 najboljših ekip na svetu.

V prvi vožnji so se pomerili dirkači razredov MXGP in MX2. Za Slovenijo sta tako najprej nastopila Gajser in Pancar. Po ne najboljšem startu obeh se je Gajser večinoma gibal ob robu deseterice, na koncu pa nekaj mest pridobil in jo končal kot sedmi. Pancar pa je vozil v spodnji polovici uvrščenih, pred koncem nekaj mest pridobil in jo končal kot 25.

Po prvi tretjini naloge so vodili Francozi pred Avstralci in Nemci, Slovenija je bila deseta.

V drugi vožnji so se skupaj merili dirkači MX2 in razreda open, za Slovenijo sta vozila Pancar in Bubnič. Slednji je po pričakovanjih hitro padel v ozadje in ni bil konkurenčen najboljšim, nazadnje je iztržil 35. mesto. Bolje je šlo Pancarju, ki se je vozil v drugi polovici dvajseterice, ob koncu pa se še nekoliko povzpel in prišel do 14. mesta.

Po dveh tretjinah je tako še vedno vodila Francija, Avstralci so se prebili na drugo mesto, na tretjem so bili Italijani. Branici naslova Američani so bili peti.

Zadnja vožnja je združila predstavnike razredov MXGP in open, za Slovenijo sta vozila Gajser in Bubnič. Gajser je bil tokrat povsem v ospredju, večinoma na petem mestu, Bubnič pa je po solidnem začetku, ko je bil nekaj krogov na robu dvajseterice, v nadaljevanju spet hitro izgubljal mesta in zdrsnil na rep sodelujočih. Na koncu je bil 34., Gajser je preizkušnjo končal kot peti.

V sistemu ekipnega svetovnega prvenstva šteje pet uvrstitev od šestih, najslabša se vsaki ekipi črta. Na koncu so bili tako zmagovalci Francozi Maxime Renaux, Romain Febvre in Tom Vialle s 14 točkami. Drugi so bili Avstralci Jett Lawrence, Hunter Lawrence in Dean Ferris s 34 točkami, tretji pa Italijani Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi in Alberto Forato s 43 točkami. Slovenija je SP končala na devetem mestu s 85 točkami.

"Super rezultat na koncu. Vsi smo dali vse od sebe, zelo smo veseli. Moja druga vožnja je bila dosti boljša, v prvi sem bil preveč rezerviran, v drugi pa je bil rezultat odličen," je bil zadovoljen Pancar.

"Noro! Navdušen sem in vesel, da sem lahko zastopal Slovenijo. Naredili smo zelo dober rezultat, deveti na svetu smo. Najlepša je bila ta izkušnja, da sem tukaj v Franciji, najtežje pa se je bilo spopadati s progo, ki je neverjetna, vozniki pa so najboljši na svetu in to je bilo najtežje," pa je dogajanje strnil novinec v tem tekmovanju Bubnič.

"Moramo biti zelo zadovoljni s tem rezultatom. Biti deveti med vsemi temi velikimi ekipami je velik dosežek za malo Slovenijo, pred nami je bila recimo Amerika. Solidne vožnje, tudi z moje strani. Jan je dobro odpeljal, Miha je pustil srce na progi. Vsi smo pripomogli k temu rezultatu. Najboljša je bila atmosfera v ekipi, pa navijači, slišali smo jih tudi pod motorje ... Ves paket konec tedna je bil super, dobre vožnje, dober rezultat. Slabih trenutkov je bilo bolj malo," je dogajanje v Erneeju ocenil Gajser.

S tem so slovenski dirkači tudi izenačili doslej najboljšo uvrstitev na teh tekmovanjih, deveto mesto iz leta 1998, ko je na dirki vozil tudi sedanji selektor slovenske ekipe Sašo Kragelj.

"Izjemne čestitke vsem trem fantom. Rezultat je zelo dober, vsi so dali vse od sebe. Vsi smo potihoma pričakovali, da bomo v top 10, a želje so eno, realnost pa nekaj drugega. Jan in Tim sta sodila v vrh teh voznikov, Miha je imel veliko dela tudi s samim seboj. Dal je vse od sebe, celo več, kot je bil zmožen. Najbolj pomembno je, da se je končalo brez poškodb, pika na i pa je deveto mesto, s čimer smo lahko izjemno zadovoljni," je današnji dosežek pospremil Kragelj.

Naslednja izvedba pokala narodov bo leta 2024 v britanskem Matterley Basinu.

* Izidi:

- 1. vožnja (MXGP + MX2): 1. Romain Febvre (Fra), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Ken Roczen (Nem) ... 7. Tim Gajser (Slo), 25. Jan Pancar (Slo);

- 2. vožnja (MX2 + open): 1. Maxime Renaux (Fra), 2. Tom Vialle (Fra), 3. Liam Everts (Bel) ... 14. Jan Pancar (Slo), 35. Miha Bubnič (Slo);

- 3. vožnja (MXGP + open): 1. Jet Lawrence (Avs), 2. Ken Roczen (Nem), 3. Maxime Renaux (Fra) ... 5. Tim Gajser (Slo), 34. Miha Bubnič (Slo);

- skupno: 1. Francija 14 točk, 2. Avstralija 34, 3. Italija 43, 4. Nemčija 47, 5. Belgija 55, 6. Švica 55, 7. Španija 59, 8. ZDA 65, 9. Slovenija 85, 10. Velika Britanija 89 ...

STA; M. K.