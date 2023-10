Krka in Vipap na izredni seji: Se bo v mestu sploh kdaj prenehal ta smrad in črni prah?

6.10.2023 | 13:00

Aleš Rotar, Krka

Del Krkine ekipe

Gorazd Marinček, ROVO

Marija Urbanica

Milena Resnik, predsednica uprave Vipap Videm

Nataša Šerbec

Slavko Zupančič, vodja službe varstva okolja v Krki

Župan Občine Kanal ob Soči Miha Stegel

Krško - Občinski svet Mestne občine Krško je na 1. izredni seji po skoraj treh urah živahne razprave sinoči soglasno sprejel stališča glede delovanje Krke in Vipapa v luči vplivov na njihovo okolje. Predvsem so zahtevali več odprtosti do lokalne skupnosti in informacij od Krke, od Vipapa pa, da v najkrajšem času preneha z onesnaževanjem ozračja.

Po obravnavi točke o delovanju družbe Krka (obrata Sinteza 1 in 2) v Krškem in vplivih na okolje so soglasno sprejel štiri sklepe. Občinski svet Mestne občine Krško zahteva, da Krka do konca tega leta pripravi seznam aktivnosti, s katerimi si bo pridobila zaupanje javnosti in izkazala družbeno odgovornost. O tem naj seznani župana, občinsko upravo, občinski svet in svet Mestne četrti Krško. Občinski svet Mestne občine Krško tudi zahteva, da podjetje do konca leta postavi javni ekološki monitoring in o rezultatih redno obvešča javnost, nameni pa naj tudi del sredstev za izboljšanje življenjskega standarda občanov in občank občine Krško, katerim da je zaradi umestitve že obstoječega objekta Sinteza zmanjšana kakovost bivanja v domačem okolju. Občinski svet še zahteva, da Krka od neodvisne inštitucije pridobi načrt za zaščito in reševanje v primeru izrednega dogodka, če le-ta ni že vključen v Seveso zavezo in o tem obvesti javnost. Dokler ti sklepi ne bodo izpolnjeni, krški svetniki nasprotujejo začetku izgradnje obrata Sinteza 2.

Nataša Šerbec, ki je bila uvodničarka pri obeh točkah dnevnega reda, pri Krkinih in Vipapovih vplivih na okolje, je v imenu svetniške skupine GS in SD, predlagateljev za sklic izredne seje, poudarila, da je še vedno veliko odprtih vprašanj in zato tudi nezaupanja krajanov, zato so sprejeli njihovo pobudo za sklic izredne seje občinskega sveta. Ob koncu razprave o onesnaževanju iz Vipapa je nejeverno vprašala, »ali se bo v mestu prenehal ta smrad in črni prah? Kdaj se bo to zgodilo, je sploh to možno doseči?«

Predsednica Mestne četrti (MČ) Tajana Dvoršek je krkašem spet očitala, da »so pogrnili na področju stikov z javnostmi in da so arogantni do lokalne skupnosti.« Vprašala je, »a nismo dovolj vredni, da bi z nami vzpostavili podoben odnos, kot ste ga s krajani Ločne, s katerimi imate redna srečanja?«

Izrazila je bojazen, da bo prišlo do selitve nevarnih snovi iz Ločne v Krško, kjer naj bi bilo skladišče z 800 tonami nevarnih snovi. Omenila je, da bi se v Krki lahko zgledovali, kako je potrebno komunicirati z ljudmi, z lokalnim okoljem, pri direktorju ARAO Sandiju Viršku.

Krkaši po seji redkobesedni

Na izredni seji je bila prisotna močna posadka Krke, a njeni predstavniki, med temi je bila tudi Elvira Medved iz službe za odnose z javnostmi, niso bili po seji pripravljeni dajati izjav predstavnikom sedme sile. Je pa član Krkine uprave dr. Aleš Rotar, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil, na seji predstavil največjega slovenskega farmacevta kot družbo z okrog 13.000 zaposlenimi (več kot 400 jih je iz krške občine), ki letno proizvedejo 18 milijard izdelkov, ki jim vsak dan zaupa okrog 55 milijonov pacientov na 70 trgih.

Rotar je pojasnil, da ne gre za selitev, temveč za širitev proizvodnih obratov, ker v Ločni že obstajata dva proizvodna obrata. Krka načrtuje v Krškem širitev proizvodnje, in sicer nov proizvodni objekt Sinteza 2, kemijsko analitski center, skladišče tekočih surovin za skladiščenje in distribucijo tekočih surovin in čistilno napravo. Vplive načrtovanega obrata Sinteza 2 je predstavil Slavko Zupančič, v družbi Krka odgovoren za varovanje okolja. Kot je povedal, pri skladiščenju v zaprtih embalažnih enotah ne prihaja do izpustov v vodo ali zrak in delujejo skladno s predpisi. Gorazd Marinček iz Rovo je dejal, da se »Krka res 99,9 odst. drži zakonodaje, a da je tudi pot v pekel tlakovana z najboljšimi nameni.«

O Vipapu

Občinski svet MO Krško pa je pri obravnavi delovanja družbe Vipap Videm Krško in njegovih vplivov na okolje zahteval, da podjetje Vipap nemudoma odpravi kršitve in nepravilnosti, ki so predmet inšpekcijske odločbe z dne 5. 12. 2022 in inšpekcijske odločbe z dne 13. 2. 2023, kar je zahteval tudi župan Janez Kerin. Prav tako so to pričakovanja sveta Mestne četrti Krško. Občinski svet zahteva, da Vipap na primeren in učinkovit način nemudoma zavaruje raznašanje prahu in pepela v okolico. Zahteva, da do konca leta 2023 postavi javni ekološki monitoring in o rezultatih redno obvešča javnost. Občinski svet javno podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki bo izenačil standarde za sežig in sosežig odpadkov ter izboljšal monitoring izpustov. Poziva pristojne inšpekcijske organe, da nemudoma ukrepajo ob neizpolnjevanju zahtev v izdanih odločbah v primeru podjetja Vipap. K sprejemu zadnjih dveh sklepov je precej prispevala razprava župana Občine Kanal ob Soči Mihe Stegla, ki so ga Krčani povabili na izredno sejo, ker ima bogate izkušnje, kako naj se lokalna skupnost zoperstavlja tako velikemu podjetju, kot je Salonit Anhovo. Stegel je povedal, da se (tudi) v Salonitu, ki močno onesnažuje zrak s sosežigom odpadkov, premalo zavedajo svojega škodljivega početja in da bi jim lahko bila tamkajšnja civilna iniciativa hkrati eden od komunikacijskih kanalov za informiranje javnosti.

Predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško Milena Resnik je povedala, da se je po reorganizaciji leta 2021 v tem času količina izpusta toplogrednih plinov pomembno zmanjšala. Zanikala je, da bi kurili plastiko, temveč le »nenevarne odpadke iz procesa predelave odpadnega papirja.«

Podpredsednik Mestne četrti Krško Ivan Učanjšek in predstavnica Civilne iniciative Videm, Stara vas, Krško, ki je v imenu CI predstavila stališča CI tako glede Krke kot tudi Vipapa, sta nam neposredno po končani izredni seji Občinskega sveta MO KK izrazila zadovoljstvo, da so svetniki soglasno sprejeli omenjenee sklepe. »Občutek je zelo prijeten, ker so nas mestni svetniki in župan slišali. Sklepi so bili zelo dobro zasnovani. Zelo smo zadovoljni z rezultatom glasovanja, da so bili vsi sklepi soglasno sprejeti,« je povedala Marija Urbanica, ki živi v Stari vasi.

Po besedah Učanjška je to kar pozitiven odnos, da so občinski svet in mestna četrt stopili skupaj. »Mogoče sem pa malo več pričakoval od predstavnikov Krke, da nam bi na boljši, kvalitetnejši način pojasnili, kakšna je ogroženost, kajti vsi dokumenti so povedali bistveno več, kot so oni povedali danes. In ne vem, glede na izkušnje iz leta 2021, če je to čista resnica. Še vedno je šum v komunikaciji. Ni stika z okoljem. Ni dovolj, da nekdo samo pošlje nekaj po pošti, da je naredil, kar je pač moral! Ni pa pravega stika z ljudmi. To okolje v Krškem je že desetletja obremenjeno; najprej je bil moteč prah iz takratne celuloze in papirja, nato SO2 v zraku, potem so bile arome zaradi nove proizvodnje celuloze … Okoliški ljudje so bili zadovoljni, ker so imeli službe in organizirane prevoze, Videmčani pa seveda manj,« je povedal.

Med razpravo na izredni seji so predvajali posnetke onesnaževanja okolja iz Vipapa in telop »Sosežigalnica Vipap, tihi ubijalec okolja in zdravja Krčanov.«

P. P.

