Terme Paradiso "Naj kopališče 2023"

5.10.2023 | 11:40

Foto: FB Terme Paradiso

Tudi letos je v organizaciji RTV Slovenija in spletnega portala ''Dobro jutro'' na več radijskih postajah potekala akcija, v kateri so že 33. leto zapored kopalke in kopalci slovenskih kopališč čez vse poletje izbirali najboljša.

Med letošnjimi zmagovalci so tudi Posavci. Nazive ''Naj kopališče'' so pridobili Aqualuna Term Olimia, Terme Paradiso (med malimi termalnimi kopališči), Velenjska plaža, Letno kopališče Murska Sobota, Vodno mesto Atlantis in Terme Vivat.

Priznanja najboljšim v šestih kategorijah so podelili na gradu Rače.

M. K.