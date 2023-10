Pred začetkom 1. SNTL: V znamenju izkušenj in mladosti

5.10.2023 | 08:20

Od leve proti desni: Aljaž Šmaljcelj, Matej Mamut, Denis Pintar, Neven Karkovič

Od leve proti desni: Denis Pintar, Aljaž Šmaljcelj in novi stalni član ekipe mladinec Janez Jedlovčnik (Fotografiji: Fotoarhiv NTK Krka Novo mesto)

Novo mesto - V soboto, 7. oktobra, se začenja nova tekmovalna sezona v 1. slovenski namiznoteniški ligi. Nanjo so člani prve ekipe NTK Krka Novo mesto pripravljeni. V prvi tekmi se bodo pomerili doma z vrsto iz Maribora, tekma se bo začela ob 17. uri in na vprašanja, kaj od letošnjega tekmovanja pričakujejo, so odgovorili:

Neven Karković: »Obstanek v 1. državni ligi je letos znova cilj celotne ekipe. Za dosego tega cilja bom pomagal po najboljših močeh. Verjamem, da nam bo uspelo še kaj več.«

Matej Mamut: »Glavna pričakovanja ekipe? Enostavno, obstanek v ligi, ki jo dobro poznamo. Vse ostalo bo le bonus, ki bo naredil sezono še bolj uspešno.«

Janez Jedlovčnik: »Glede na to, da igram prvo ligo šele drugo leto, se tudi letos nadejam pridobiti veliko novih izkušenj. Zavedam se, da je igra s članskimi igralci lahko bistveno drugačna, kot sem jo navajen pri mladincih. Na vsaki tekmi se bom potrudil igrati najbolje in upam, da se bomo s soigralci veselili novih zmag in uspehov.«

Aljaž Šmaljcelj: »V letošnji sezoni ekipni cilj ostaja enak kot prejšnja leta, zanesljiv obstanek v prvi ligi in poskus osvojitve kakšnega skalpa proti močnejšim ekipam. Prvi ekipi se letos kot polni član pridružuje Janez Jedlovčnik, za katerega verjamem, da bo pridobil še več izkušenj, saj je že lansko sezono odigral nekaj tekem v prvi ligi. V posamezni konkurenci letos ciljam na še višji položaj na državni članski lestvici, kjer sem trenutno deseti.«

Denis Pintar: »Veselim se nove sezone. Hvaležen sem, da sem del ekipe, kjer vlada res dobro vzdušje. Podpiram odločitev, da bo letos tudi mladi Jedlovčnik stalni član ekipe in da bo začel pridobivati izkušnje na najvišjem nivoju. Glavni cilj je obstanek v ligi. Potrudili se bomo in veselim se navijačev.«

Jernej Jedlovčnik, predsednik NTK Krka Novo mesto: »Mladost in izkušenost krasita našo ekipo. Iz izjav članov prve ekipe se vidi, da poznajo svojo realno moč, da so odgovorni mladi ljudje, ki so namiznemu tenisu in športu nasploh lahko v ponos. Verjamem, da bodo kos zadani nalogi – obstanku v najboljši slovenski ligi.«

J. P.