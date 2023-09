FOTO: Z avtom na bok in v potok

29.9.2023 | 07:00

Avto so iz potoka dvigovali ribniški gasilci (Foto: GE Ribnica)

To pa je kup odpadnega lesa, ki so ga v Vrbini gasili krški poklicni gasilci. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 0.16 je na regionalni cesti v bližini Ortneka v občini Ribnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo na bok in obstalo ob potoku. Poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz potoka dvignili vozilo in ga postavili na cestišče, odklopili akumulator ter preventivno namestili pivnike v potok.

Delovna nesreča

Davi ob 3.26 se je v naselju Veliki Podlog, občina Krško, v podjetju med delovnim procesom poškodoval delavec. Reševalci NMP Krško so delavca po nudenju ustrezne pomoči prepeljali v SB Brežice.

Gorel odpadni les

Včeraj ob 6.12 je v Vrbini, občina Krško, gorel odpadni les na površini približno 30 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, TP OSOJNIK, TP KAL, TP PODREBER, TP GRAD VRTAČA, TP VRTAČA 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 1, izvod 1. TRGOVINA, NASELJE PROTI URŠNIM SELAM;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1. HRIB PRI OREHKU;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 3. SEVNO.;

- od 10:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 5. PROTI CERKVI;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC, izvod 4. CEROVEC DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU, izvod 3.3. MAČKOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 12. uro na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje - Vodovod, med 8. 30 in 14. uro na območju TP Šmarje 3, nizkonapetostno omrežje - Pavkovič-Ošlovnik in med 8.30 in 14. uro na območju TP Sevnica ribniki, nizkonapetostno omrežje - Popelar Repar; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Mali Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Zbiralnica mleka Kržan smer in med 8. in 14. uro na območju TP postaje Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje - Nad Venišami; na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 11. uro na območju TP Mihalovec mlin in Mihalovec in med 9. in 11. uro na območju TP Veliki Obrež, nizkonapetostno omrežje – Levo gasilski dom-smer gmajna ter na področju nadzorništva Krško okolica med 11. in 14. uro na območju TP Zgornja Pohanca, nizkonapetostno omrežje – Proti Pohanci hladilnica.

M. K.