FOTO: Za okoli 275.700 učencev in dijakov se začenja šola

1.9.2023 | 07:00

Danes zjutraj sprejem učencev pred dvorsko osnovno šolo (Foto: R. N.)

Učence je uvodoma pozdravila vodja podružnične šole Dvor Tatjana Hren in jim zaželela uspešno novo šolsko leto, nato pa so otroci v spremstvu razredničark odšli v razred.

Nekateri so že komaj čakali, da znova prestopijo šolski prag, predvsem pa so bili veseli, da so po dolgem času videli sošolce.

Za skoraj 194.000 učencev in okoli 82.000 dijakov se danes začenja novo šolsko leto, navkljub posledicam po nedavni vodni ujmi, ki je poškodovala nekatere šole. Tam, kjer potekajo sanacije in ne bo mogoče začeti rednega pouka, bo ta prve dni stekel na nadomestnih lokacijah. Šolski prag bo letos prvič prestopilo 20.716 prvošolcev.

Pot v šolo je letos na območjih, ki so jih močno prizadele poplave in so še v fazi aktivne in obsežne sanacije, povsem drugačna, saj poteka tudi mimo plazišč in skozi delovišča. Zagotavljanje prometne varnosti otrok je na teh območjih zato še toliko bolj ključno, opozarjajo na Agenciji RS za varnost prometa.

Med takšnimi šolami sta tudi Osnovna šola (OŠ) Blaža Arniča Luče in Podružnična osnovna šola Solčava. Do tja bodo kolono vozil šolskih prevozov učencev in učiteljev pospremili predstavniki ministrstva za infrastrukturo, agencije za varnost prometa in policije. Prvošolce s starši bodo sprejeli v Športnem centru Luče, kjer jih bo med drugim nagovorila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa bo pozdravil prvošolce OŠ Šmarje pri Kopru. Felda se je v poslanici pred začetkom šolskega leta že zahvalil zaposlenim v šolah in vrtcih za vse, kar so storili ob ujmah. Učencem in dijakom je zaželel, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo obiskala OŠ Komenda Moste, kjer bo nagovorila zbrane učence, učitelje in starše ter si ogledala potek sanacije šole po nedavnih poplavah.

Učenci iz Moravč pa bodo z novim šolskim letom vstopili tudi v sodobno opremljene prostore novega prizidka OŠ Jurija Vege in novo športno dvorano.

Prvi dan šole je vedno znova priložnost, da se voznike, otroke in starše spomni na pomembnost varnega in odgovornega obnašanja na cesti, ki otrokom omogoča varno pot v šolo. V tem smislu poteka tudi nacionalna preventivna akcija Varno v šolo z geslom Srce prometne varnosti smo vsi.

Tako bodo v prvih šolskih dneh policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše. V okolici šol pa bodo izvajali poostren nadzor prometa.

STA; M. K.