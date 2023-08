Vodnatost rek v južnem delu države se bo še povečala

31.8.2023 | 08:00

Krka in Kolpa se bosta razlivali, a hujšega ne bo. (Foto: arhiv; neurje.si)

Arso

Ponoči so reke v južni Sloveniji večinoma narasle do velikih pretokov. Ižica in Radešca se razlivata. Velike pretoke imajo tudi posamezni pritoki Drave in Savinje ter reka Mura. Drugod po Sloveniji so pretoki srednji. Danes se bo vodnatost rek v južnem delu države še povečala, predvsem v kraškem zaledju Krke, Ljubljanice in Kolpe, napoveduje Arso.

Največji pretoki bodo doseženi danes popoldan, ob tem se lahko Krka in njeni pritoki razlijejo na običajnih območjih. Prav tako lahko ob krajevno močnejših padavinah v slovenski Istri zvečer in ponoči narastejo manjši vodotoki, možna so tudi razlivanja padavinske in zaledne vode. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zato za ti dve območji izdali rumeno opozorilo, medtem ko je preostali del države obarvan zeleno.

Naraščajo tudi Savinja, Dravinja, Pesnica in Vipava v spodnjem toku, ki bodo največje pretoke dosegle danes preko dneva in bodo večinoma ostale srednje vodnate. Reke v zahodnem in skrajno severovzhodnem delu Slovenije imajo srednje in ustaljene pretoke. Drugod po državi se vodnatost rek zmanjšuje in se bo zmanjševala tudi v prihodnjih dneh.

Gladina morja bo danes in v petek ob dopoldanski plimi med 10. in 12. uro povišana. Danes se bo morje razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale.

Danes zjutraj je dež ponehal tudi v vzhodnih krajih. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Primorskem bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Meteorologi ob tem v posebni vremenski napovedi za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije opozarjajo, da lahko danes in v petek še nastane tu in tam kakšna kratkotrajna ploha z manjšo količino padavin.

Za soboto in nedeljo napovedujejo sončno vreme. Temperature bodo iz dneva v dan višje. V petek bo delno jasno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa sprva oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bodo nastale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj.

V soboto in nedeljo bo sončno in toplo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo popoldne lahko na severu Slovenije nastane kakšna nevihta.

Temperatura rek in jezer se je nekoliko znižala in je bila zjutraj večinoma med 8 in 19 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero ima 18, Blejsko 22 in morje ob slovenski obali 25 stopinj Celzija.

M. K.