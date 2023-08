Za sanacijo škode po poplavah ne bo treba ustavljati nenujnih investicij

18.8.2023 | 09:35

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Za sanacijo škode po poplavah ne bo treba ustavljati nenujnih investicij na prometni infrastrukturi po državi. Kot so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, je namreč glede na dosedanji potek vzpostavljanja prevoznosti gradbene mehanizacije dovolj.

Na kriznem sestanku ministrstva za infrastrukturo z Darsom, DRI, direkcijo za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami 6. avgusta so, kot je znano, sklenili, da se ustavijo vse nenujne investicije na cestah in železnici, da bo gradbena operativa na voljo za sanacijo škode, vsa gradbena mehanizacija pa da bo prerazporejena na območja, ki jih je prizadela naravna nesreča.

A gradbene mehanizacije je za zdaj dovolj, pravijo na ministrstvu, kjer zato ne razmišljajo o ustavljanju gradbenih projektov oziroma investicij, ki so že v teku. Optimizem, da to ne bo potrebno, je sicer že pred dnevi izrazila tudi ministrica Alenka Bratušek.

STA; M. K.