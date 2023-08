Ob dnevu solidarnosti pomoč prizadetim v ujmi

14.8.2023 | 08:30

Foto: arhiv; PGD Muljava

Danes je dan solidarnosti, namenjen pomoči vsem, ki jih je prizadela ujma. Na prizadetih območjih je pričakovati večje število prostovoljcev, ki pa jih pristojni pozivajo, naj to storijo organizirano. Čeprav je danes dela prost dan, velja nekaj izjem, med drugim za zaposlene v kritični infrastrukturi in javnem zdravstvu.

Slovenijo je prejšnji konec tedna prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so pustošili po dveh tretjinah države. Odtekla voda je za seboj pustila porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov.

Takoj se je izkazala človeška solidarnost. Številni prizadetim v ujmi že pomagajo, na tisoče ljudi je pomoč ponudilo prek spletne aplikacije Poplave 2023. Pomoči je namenjen tudi današnji dan.

Civilna zaščita vse, ki želijo pomagati, poziva, naj to storijo organizirano. Prostovoljci se lahko za pomoč prijavijo prek aplikacije Uprave RS za zaščito in reševanje (https://poplave2023.urszr.si/), tisti, ki so se za pomoč dogovorili sami, pa morajo to sporočiti na naslov stabcz.notranjska@urszr.si. Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge.

Za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji od sobote do preklica zaradi varnosti namreč velja poseben režim za dostop prostovoljcev. Dostop brez naloga tako ni mogoč.

Člani vlade bodo obiskali več krajev na prizadetih območjih, kjer si bodo ogledali nastalo škodo, se srečali s prizadetimi in sodelovali pri odpravljanju posledic. Predsednik vlade Robert Golob si bo ogledal poplavljena naselja v občini Komenda ter uničen vrtec in nekatere druge poškodovane objekte v občini Mengeš.

Danes bo, čeprav bo zaradi odpravljanja posledic katastrofalne ujme dela prost dan, veljalo nekaj izjem. Delovala bo vsa kritična infrastruktura, ki je določena z zakonom: sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, zdravstva, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Poleg tega bodo delovali javni zdravstveni zavodi in koncesionarji v javni mreži, zaposleni v centrih za socialno delo, zaposleni na področju veterine in v zavarovalnicah. Na ogroženih območjih bodo odprte tudi nekatere trgovine z živili. Banke bodo zaprte, bodo pa plačilni sistemi delovali nemoteno.

Kot običajno bodo delali tudi izvajalci nujnih storitev, kot so izvajalci institucionalnega varstva, kamor sodijo domovi za starejše. Po potrebi bodo na prizadetih območjih odprti vrtci.

STA; M. K.