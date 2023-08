Dovolite nam, da poskrbimo za vaše otroke, medtem ko vi poskrbite za našo Slovenijo

7.8.2023 | 14:15

V topliški Mojčin tabor bodo povabili otroke, ki takšen oddih trenutno najbolj potrebujejo. Njihovi domovi so porušeni, mnogi so ostali brez vsega, starši in skrbniki pa so preokupirani s skrbmi za preživetje ... (Simbolna slika; arhiv DL)

Novo mesto/Dolenjske Toplice - Stavek iz naslova so zapisali v Društvu prijateljev mladine Mojca Novo mesto - v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije namreč organizira brezplačno letovanje v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah za otroke iz družin, ki so jih hudo prizadele poplave, in otroke gasilcev, ki pomagajo odpravljati posledice poplav.

Otroci bodo sodelovali pri vseh aktivnostih, ki jih ponuja tabor, v prvi vrsti pa jim bodo, kot poudarjajo v DPM, prostovoljci nudili ''topel začasni dom in ljubezen ter se potrudili, da bodo otroci preživeli vsaj nekaj brezskrbnih dni, medtem ko bodo starši v miru oskrbeli grozovito škodo, ki so jo za seboj pustile poplave.''

V Mojci dodajajo: ''Za vse, ki bi se želeli pridružiti, a se bojite prijave, ker nimate oblačil in higienskih pripomočkov, ki bi jih potrebovali, bomo po predhodnem dogovoru organizirali, da vas bodo vse potrebne stvari pričakale ob prihodu v Tabor. Ves ostanek zbranih stvari pa bomo dostavili na zbirna mesta in se s tem potrudili pomagati tudi ostalim žrtvam poplav.''

PROSTOVOLJCI, JAVITE SE

Ob tem pa prosijo za pomoč tudi prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri prevozu otrok s kombiji, avtobusi ali osebnimi avtomobili, ker sami ne bodo mogli zagotoviti pomoči toliko otrokom, kolikor bi si želeli.

Prijave zbirajo preko e-pošte na dpm.mojca1@siol.net ali preko telefonske številke 041-643-969.

M. K.