NEK razglasil prenehanje nenormalnega dogodka; tercijalski most podrt; v nedeljo trgovine odprte; za pol milijarde škode

5.8.2023 | 16:00

Podrt Tercijalski most (več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Pa še ena fotografija poplavljenih Loč, narajena z dronom (Foto: Luka Koršič)

Krško/Kostanjevica na Krki - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je po petkovi razglasitvi nenormalnega dogodka zaradi visokega pretoka in prekomerno narasle Save nekaj po opoldnevu preklicala stopnjo te nevarnosti. Jedrska varnost Neka sicer ves čas ni bila ogrožena, je na spletni strani sporočila Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV).

Savin pretok pri Neku se je danes znižal, raven njene gladine pa je nižja, kot zahtevajo merila nenormalnega dogodka, so pojasnili na URSJV.

Zadnje dogajanje napoveduje tudi nadaljnji padec pretoka in gladine Save, so dodali na upravi.

Nek je sicer z vnaprejšnjo pripravo na visoke vode preprečila negativne vplive na opremo in obratovanje elektrarne ter tudi v takšnih izrednih razmerah nadaljevala varno obratovanje s polno močjo.

Zanesljiva oskrba z električno energijo je v izrednih vremenskih razmerah "zelo pomembna za prebivalce in službe, ki izvajajo reševanje prizadetih", je pristavil direktor za obvladovanje izrednega dogodka URSJV Tomaž Nemec in povzel, da bo URSJV "prenehala z delovanjem skupine, ki je spremljala stanje na elektrarni".

V pripravljenosti je le še delavec, ki na URSJV še naprej spremlja stanje v Neku.

Podrt kostanjeviški pešmost

Poročali smo, da so se tudi Kostanjevičani tokrat na srečo, kot kaže, izognili najhujšemu, tam gasilci zaradi poplav sploh niso posredovali in tega tudi ne pričakujejo več.

So pa seveda visoke vode vendarle terjale svoje davek - tako se je podrl stari pešmost, tako imenoni Plečnikov ali Tercijalski most.

Že nekaj časa je bil most zaradi slabega stanja zaprt.

Trgovine z živili, tehničnim blagom in otroško opremo odprte tudi v nedeljo

Tekom dne bo izdana odredba, ki bo v času intervencije po poplavah omogočala odprtje trgovin z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo tudi ob nedeljah in praznikih, da bodo ljudje lahko hitreje izvedli sanacijo, je po seji vlade pojasnil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Podaljšan čas odprtja med tednom bodo trgovine določile same.

Odprtje trgovin ob nedeljah in praznikih je namreč mogoče le skozi odredbo, ki jo izda poveljnik civilne zaščite.

Odredba bo po Šestanovih besedah dopuščala tudi podaljšanje odpiralnega časa trgovin, ne bo pa določala časa odprtja, to bo prepuščeno trgovinam.

Na seji vlade so se dogovorili tudi, da vsa komunikacija med ministri, ministrstvi in vsemi, ki želijo pomagati ali sodelovati pri intervenciji po poplavah poteka preko spletnega naslova podpora.urszr@gov.si, v ta namen pa bodo vzpostavili novo domeno, o kateri bodo javnost obvestili naknadno.

"Želimo, da vse naše akcije in ponudbe posameznih nevladnih organizacij ter posameznikov potekajo skozi en kanal," je pojasnil Šestan. To bo služilo kot podpora štabu, ponudbe bodo ustrezno ovrednotene, da jih bodo lahko ob danih razmerah uporabili, je še dodal.

Golob: Prizadeti dve tretjini Slovenije, škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov

Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) dejal, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, prizadeti sta dve tretjini države. Današnja noč je bila sicer bolj prizanesljiva, a škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov, je ocenil.

Napori, da bomo spet lahko omogočili normalno življenje, bodo veliki, je opozoril premier. Poškodovani so predvsem cestna in energetska infrastruktura ter več sto objektov za bivanje.

Na seji SNAV so se seznanili s poročilom civilne zaščite, uprave za zaščito in reševanje, ministrstva za obrambo in ministrstva za notranje zadeve.

Vse, ki bi želeli pomagati, premier poziva, naj to storijo prek sistema zaščite in reševanja na lokalni ravni, saj ta deluje koordinirano, samo na ta način pa bodo lahko izpeljali akcije. "Včasih so dobri nameni škodljivi, ko se jih ne da koordinirati učinkovito, ali pa ko obstoječe sisteme žal na nek način onemogočijo, da bi delovali," je dejal premier.

Ravno aktivacija vseh sil v državi, ki poteka danes, je po njegovi oceni ključna za koordinirano pomoč ljudem. Še enkrat se je zato zahvalil vsem, ki so danes na terenu - gasilcem, vsem članom civilne zaščite, pripadnikom Slovenske vojske in policije, "ki res pomagate ljudem, da se lahko postavijo na noge".

Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna, je menil, saj imamo po njegovih besedah enega boljših sistemov za zaščito in reševanje v Evropi in sistem civilne zaščite deluje.

Prav tako smo s strani mednarodne skupnosti prejeli več pobud glede pomoči, Slovenijo so neposredno kontaktirale tudi sosednje Hrvaška, Madžarska in Avstrija. Golob se je za ponujeno pomoč zahvalil. "Prav je, da tisto pomoč, ki jo lahko uporabimo, tudi sprejmemo, zato da smo pri tem, da postavimo Slovenijo spet na noge, čim hitrejši," je dejal.

Na seji SNAV so po premierjevih besedah vsi politiki ugotovili, da danes ni čas za iskanje razlik, "še manj za iskanje razlogov, kdo je kriv za karkoli iz preteklosti". Sklenili so, da je čas za enotno delovanje, "da si bodo naši državljani hitreje opomogli". "Želim, da bo ta politična enotnost trajala čim dlje," je dejal.

Sledi izredna seja vlade, na kateri bodo potrdili predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo predvsem opolnomočiti župane, da lahko nujne intervencijske ukrepe sprejmejo mimo sistema javnega naročanja, s tem pa omogočijo normalno življenje svojim občanom ter vzpostavijo pretočnost ljudi in blaga v čim hitrejšem času. Premier pričakuje, da bo DZ predlog obravnaval že v torek ali sredo.

Če bomo želeli posledice učinkovito odpraviti, bomo morali "začeti delati drugače, kot smo bili navajeni v preteklosti", je dejal premier. Zakonske spremembe pa bo najverjetneje treba izboljševati sproti, je dejal.

Foto: Ž. Šoster

