V NEK razglasili nenormalni dogodek; v Brežicah najhuje pričakujejo okoli 23. ure in poplave kot leta 2010

4.8.2023 | 21:45

HE Brežice po dvigu zapornic

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so, kot smo že poročali, zgodaj popoldne potrdili, da narasla Sava ne ogroža delovanja nuklearke. Ker pa je narasla Sava preveč kalna, Nek hladijo s pomočjo hladilnih stolpov. Nek deluje stabilno in varno, njena protipoplavna varnost pa je poleg zasnove objekta posledica tudi številnih varnostnih nadgradenj, so še dejali v Neku.

Zaradi visokega pretoka in visoke gladine Save so sicer v Neku ob 18.30 razglasili nenormalni dogodek ter o tem obvestili Upravo RS za jedrsko varnost. Tudi direktor za obvladovanje izrednega dogodka na upravi Tomaž Nemec je zatrdil, da nuklearka deluje varno in stabilno. "Pretok Save še vedno ni tako visok, da bi lahko ogrozil Nek," je dejal.

Najbolj kritično dogajanje v Posavju pričakujejo okoli polnoči, vse pa kaže, da naj bi Sava v Posavju že dosegla t. i. stoletne vode. Največ težav z naraslo reko sicer zaradi tamkajšnje neurejene oz. nedokončane protipoplavne zaščite pričakujejo dolvodno od hidroelektrarne Brežice.

Občina Brežice: Napoved poplav v obsegu kot leta 2010 - poziv k medsebojni pomoči

Štab civilne zaščite Občine Brežice in Štab operative gasilske zveze sta bila aktivirana, enote prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite so na terenu že od dopoldneva. Pomagajo pri polnjenju vreč, ob Savski poti se je izvedla dodatna zaščita nasipa, izvedli so tudi eno preventivno evakuacijo ob samem nasipu. Stanje na terenu spremlja tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je obiskal nekatere od ogroženih lokacij.

Po napovedih bodo reke najvišje okoli 23. ure, zato pozivajo občane, da preventivno iz kleti in nižjih prostorov umaknejo premično premoženje. ''V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi. Živino umaknite na višje ležeča območja in ji pripravite začasno bivališče. Ker je poplavno ogroženih več naselij, prosimo občane, da smo solidarni in si pomagamo kot dobri sosednje. Še posebej tisti, ki lahko in imate tudi izkušnje iz preteklih poplav, priskočite na pomoč tistim, ki sami tega ne zmorejo,'' pozivajo na brežiški občini.

Železni most je zaprt zaradi visokega vodostaja reke Save, občane tudi pozivajo, da se ne zadržujejo v bližini naraslih rek, saj vode še naraščajo.

Občinski štab civilne zaščite Brežice in Območna izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje sta na podlagi uradno prejetih podatkov s strani meteorološke dežurne službe in predvidevanih pretokov reke Save v naslednjih urah priporočila, da Terme Čatež vse goste obvestijo o preteči nevarnosti. Posebej goste mobilnih hišk in kampa, kjer je po oceni štaba in izpostave URSZR priporočena začasna evakuacija.

Glede na padavine se pričakujejo poplave obsega kot leta 2010, zato naj posamezniki, katerih objekti so poplavljeni takrat, takoj izvedejo vse ukrepe, ki jih lahko izvajajo samostojno, da se zaščitijo, še pozivajo na Občini Brežice.

Hidrološke razmere se bodo začele umirjati v soboto čez dan

Hidrološke razmere se bodo po trenutnih napovedih začele umirjati v soboto čez dan oziroma najpozneje v noči na nedeljo, je dejal hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Reke bodo ponekod ponoči še naraščale, ob nalivih so možna tudi še hudourniška razlivanja manjših rek in potokov. Nalive ponoči pričakujejo zlasti v osrednji, vzhodni in južni Sloveniji.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal hidrolog z Agencije RS za okolje (Arso) Polajnar, nalive pričakujejo zlasti v prvem delu noči.

Visokovodne razmere se iz že prizadetih območij trenutno selijo v srednje in spodnje dele rečnih strug. "To bo najbolj občutiti na velikih slovenskih rekah, kot je Sava, ki je v okolici Ljubljane že dosegla rekordni pretok," je pojasnil. Sava bo po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje v soboto zjutraj dosegla največji pretok na iztoku iz države med 3600 in 3900 kubičnih metrov na sekundo.

Ta rekordni pretok se bo ponoči in zjutraj premaknil do Zasavja in Posavja ter naprej do meje s Hrvaško, kjer prav tako pričakujejo rekordni pretok; okrog 3800 metrov na sekundo, kar je podobno tistemu iz leta 2010. Trenutno ima Sava na sotočju Savinje okoli 2300 kubičnih metrov na sekundo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Pretok Savinje v spodnjem toku se je trenutno ustalil pri 1500 kubičnih metrov na sekundo, poroča uprava. Savinja danes zvečer prav tako še ne bo bistveno upadla, Drava pa bo začela upadati proti jutru. "K sreči naj ne bi ponoči več naraščala. Iz Avstrije so namreč sporočili, da bodo nekoliko zmanjšali dotok v Slovenijo," je dejal Polajnar. Po zadnjih podatkih naj bi iz Avstrije priteklo 900 kubičnih metrov vode na sekundo, kar pa v spodnjem toku Drave še vedno pomeni skoraj 2000 kubičnih metrov na sekundo, je pojasnil. Pretok Drave na mejnem profilu z Avstrijo je ustaljen, v spodnjem toku pa narašča in ima trenutno 1300 kubičnih metrov na sekundo na iztoku iz države. Poplavljene površine pod jezom Markovci se bodo še nekoliko povečale, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Mura bo ponoči po napovedih še nekoliko narasla. "Njen pretok bo predvidoma 1350 kubičnih metrov na sekundo, kar pa že pomeni, da pride Mura do roba protipoplavnih nasipov. Upajmo, da bodo zdržali," je dejal Polajnar. Mura v Gornji Radgoni se bo po napovedih uprave za zaščito in reševanje sicer ustalila v naslednjih urah pri okoli 1300 kubičnih metrih na sekundo in trenutno poplavlja znotraj protipoplavnih nasipov.

Trenutno hitreje naraščajo in poplavljajo Pesnica in Dravinja v spodnjem toku, Sava v srednjem in spodnjem toku in posamezni pritoki Ljubljanice. Naraščajo tudi reke v južnem delu države in dosegajo velike pretoke. Nočne padavine lahko povzročijo ponoven porast rek v osrednji in vzhodni Sloveniji oziroma upočasnijo njihovo upadanje, opozarja uprava za zaščito in reševanje.

M. K.; STA