Posavci v pripravljenosti

4.8.2023 | 13:50

Mengeš danes: iz vrtca Gobica so gasilci vseh 22 otrok evakuirali na varno v drugo vrtčevsko enoto. (Foto: PGD Mengeš)

Takole pa je bil pod vodo stari del Krškega septembra 2010. Tudi tokrat? (Foto: arhiv DL)

Krško/Brežice/Osilnica - V Posavju so zaradi narasle Save v pripravljenosti. Vse hidroelektrarne na spodnji Savi razen brežiške so začasno zaustavili, njihove posadke pa so v pripravljenosti. Stanje še obvladujejo, probleme pa bi ob narasli Savi lahko povzročila narasla Krka. Ta sicer še ne poplavlja, prav tako je v svoji strugi tudi še Kolpa na Osilniškem.

Brežiški štab civilne zaščite za Posavje je sicer prebivalce zaradi napovedanega povišanja vodotoka Save in bližajočega vodnega vala obvestil, da namerava družba, ki upravlja hidroelektrarne na spodnji Savi, v primeru napovedanega naraščanja reke Save odpreti zapornice na visokovodnem razbremenilniku na Vrbini.

Vse na njegovem prelivnem območju zato prosijo, da se preventivno umaknejo. Na območje, ki bo lahko zalito z vodo, pa naj do nadaljnjega ne vstopajo.

Varna in nevarna območja so označena z opozorilnimi tablami ter s svetlobnimi signali. Pred odpiranjem zapornic visokovodnega razbremenilnika bo družba Hidroelektrarne na spodnji Savi na mestu hidroelektrarne Brežice trikrat sprožila zvočni signal, so še dodali.

Direktor omenjene družbe Bogdan Barbič je povedal, da so sicer spodnjesavske hidroelektrarne zaradi narasle Save začasno zastavili, deluje pa le še brežiška. Če bo potrebno, bodo zaustavili tudi to, ob neobvladljivem vodnem valu pa bodo na vseh vodnih akumulacijah odprli zapornice in Savi prepustili naraven pretok.

Omenjeni ukrep z odprtjem vodnega zadrževalnika na krško-brežiškem polju bodo sicer uporabili prvič od izgradnje hidroelektrarne Brežice, in le v skrajnem primeru, je še dodal Barbič.

Brežiški župan Ivan Molan pa je ob omenjenem ukrepu izrazil bojazen. Če bo namreč občutno narasla tudi Krka, lahko poplavljeno krško-brežiško polje ovira njen pretok, tam zastala voda pa bi lahko poplavno ogrozila bližnjo Krško vas, je menil.

Sicer pa narasla Sava ne ogroža delovanja Nuklearne elektrarne Krško (Nek), so tam potrdili za STA. Ker je narasla Sava preveč kalna, Nek hladijo s pomočjo hladilnih stolpov. Nek deluje tudi stabilno in varno, njena protipoplavna varnost pa je poleg zasnove objekta posledica tudi številnih varnostnih nadgradenj.

Kot so povedali na Arsu, pričakujejo še poplavljanje Krke, Save, Drave in Dravinje, kot so dodali, pa pričakujejo "rekorden pretok Save na izstopu iz države."

STA; M. K.