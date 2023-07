Šmarječani ministru Hanu razkrili projekte - ker je bil župan, bolje razume občine

18.7.2023 | 19:10

Gospodarski minister Matjaž Han in šmarješki župan Marjan Hribar pred fontano cvička v Šmarjeti

Šmarješke Toplice - Na povabilo župana mag. Marjana Hribarja je danes dopoldne občino Šmarješke Toplice obiskal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Na terenu so mu razkazali tovarno Plastoform v Šmarjeti, ki je velik zaposlovalec v občini in regiji, pa poslovno cono Kronovo, kjer so pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za komunalno infrastrukturo in so se pred dnevi prijavili na razpis ministrstva za regionalni razvoj, ter 39 oskrbovanih stanovanj v centru Šmarjeških Toplic in Karlovškov trg z vsemi vsebinami.

Marjan Hribar je danes z veseljem gostil gospodarskega ministra.

Matjaž Han je pohvalil razvoj šmarješke občine.

Moletova hiša sredi Šmarjete bo v dveh letih dobila nove, pomembne vsebine, in seveda jo bodo tudi obnovili.

»Vesel sem, da smo ministru razkrili več razvojnih potencialov kot problemov in da minister daje velik poudarek razvoju lokalnih skupnosti. Vidi se, da te probleme dobro pozna,« je dejal župan Hribar in poudaril, da je cona kot najpomembnejši gospodarski projekt šmarješke občine 99-odstotno zaključena z izgradnjo javne infrastrukture, »takoj, ko dobimo uporabno dovoljenje za ta del, pa bodo posamezna podjetja lahko začela projektirati in vlagati vloge za gradbena dovoljenja za svoje naložbe.«

Minister Han je bil navdušen nad videnim in nad načrti občine Šmarješke Toplice, med drugim je nakazal, da bo vloga občine na ministrstvu za obnovo Moletove hiše – v njej bodo uredili moderni vizitor in digitalizacijski center, v njem bosta svoje domovanje dobili dve društvi, ki zelo oblikujeta turizem na lokalnem nivoju: Društvo vinogradnikov Šmarjeta in Društvo podeželskih žena Šmarjeta, ter Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice - prihodnji teden verjetno uspešna. V dveh letih bo tako hiša dobila čisto drugo podobo.

Han je izrazil veselje, da so na ministrstvu našli več sredstev za turistično infrastrukturo za lokalne namene, še dodatnih okrog pet milijonov evrov za obdobje treh let. »Tudi zato, ker sem bil župan, vem, kaj to pomeni za majhne občine, kjer ljudje s svojim prostovoljstvom gradijo turizem. Saj vemo, da denar ni vse in da smo turizem ljudje,« je dejal minister in dodal, da je bilo prijav veliko.

Matjaž Han je popoldne obiskal še Občino Dolenjske Toplice.

Besedilo in foto: L. Markelj

