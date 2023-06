Začenjajo se Psoglavski dnevi

30.6.2023 | 09:40

Psoglavec je maskota sodraške občine. (Foto: arhiv DL)

Sodražica - V Sodražici danes začenjajo s tradicionalnimi Psoglavskimi dnevi, namenjenimi predstavitvi domače obrti, predvsem izdelovanju suhe robe, zabavi in druženju. Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, ko bo v Sodražici potekal Tržni dan, namenjen prikazu izdelovanja domačih obrti.

Dogajati se bo začelo že danes zvečer, ko bo v Sodražici zabava z dvema glasbenima skupinama.

V soboto dopoldne pripravljajo dan športa s turnirjem v malem nogometu, odbojko na mivki, košarko, badmintonom in namiznim tenisom. Zvečer bo na trgu nastopil Tamburaški orkester Sodražica, uprizorili bodo tudi igro "Šedrsca na pavšal" gledališke skupine Mladinskega kluba Sodražica.

Glavnina dogajanja bo v nedeljo, na Tržni dan. Uradna otvoritev dneva z nagovori bo dopoldne, spremljaj jo bo zabavni program z nastopom skupine Orlek.

Ves dan bodo potekale otroške delavnice, za mlade bo poskrbljeno tudi v Kostanjevem parku.

Psoglavske dneve so v Sodražici začeli prirejati leta 2005, predvsem v želji obuditi tedenske sejme, ki so jih v Sodražici prirejali od konca srednjega veka do druge svetovne vojne, delno tudi še pozneje.

Osrednji poudarek prireditve je na rokodelstvu, izdelovanju suhe robe in njeni prodaji. Se pa na prireditvi predstavijo tudi drugi rokodelci in obrtniki.

STA; M. K.