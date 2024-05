dolenjska

Slavisti razglasili zmagovalce natečaja

25.5.2024 | 09:00 | I. V.

Novo mesto - Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je v Knjižnici Mirana Jarca razglasila zmagovalce 9. literarnega natečaja poezije in kratke proze in likovnega natečaja za plakat na temo ljubezni.

Zmagovalka med osnovnošolci je bila Irena Prešeren iz OŠ Šmarjeta. (Foto: I. Vidmar)

Natečaj je letos društvo posvetilo pesniku in pisatelju Simonu Jenku, ki ga na Dolenjsko vežejo predvsem čas šolanja na novomeški gimnaziji in ljubezenske pesmi, posvečene Leopoldini Kuralt, sestri njegovih učencev, s katerimi je večkrat preživel počitnice na posestvu njihovega očeta, svetnika Kuralta, lastnika graščin na Smuku in v Podturnu pri Semiču v Beli krajini.

Nagrajenci 9. natečaja

Natečaj je potekal v treh skupinah: osnovnošolci od 7. do 9. razreda, srednješolci in odrasli. Na literarni natečaj se je odzvalo se je skupno 112 avtorjev, od tega 45 osnovnošolcev, 16 srednješolcev in 51 odraslih ustvarjalcev, člani komisije pa so pregledali 199 besedil. Kot je v navadi je društvo ob natečaju izdalo tudi zbornik, v katerem so prvi del posvetili Simonu Jenku, v drugem delu pa natisnili po vsaj eno besedilo udeležencev natečaja.

Med osnovnošolci nagrado prejele pesnice Irena Prešeren (OŠ Šmarjeta), Pika Perme (Trbovlje) in Teja Šmajdek (OŠ Drska). Med srednješolci so bile nagrajene Nastja Vdovč (Grm Novo mesto, biotehniška gimnazija), Pia Jovanovič (Gimnazija Novo mesto) in Ana Kupmerger (SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto). Med odraslimi so nagrade za poezijo prejele Lidija Pirc, Alenka Skupek in Darinka Kozinc, za prozo pa Pavla Petač, Eva Kardelj Cvetko in Dragan Mitić.

‹ nazaj