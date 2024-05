dolenjska

Ob 45-letnici tudi nov prilagojen kombi

24.5.2024 | 11:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je včeraj obeležilo 45 let delovanja. Ob tej priložnosti so prevzeli nov prilagojen kombi za prevoz invalidnih oseb, ki je zelo pomembna pridobitev za njihove člane, in odprli likovno razstavo njihovih članov – Jožice Ameršek, Igorja Papeža in tetraplegika Dominika Lozarja, ki riše z usti.

Društvo se je s častnimi listinami zahvalilo (z leve) Martinu Gorencu, Anici Radej, Bernardi Zorko in predsedniku Jožetu Okornu, ki so vse skupaj pred 45. leti tudi začeli.

Društvo, ki ga že skoraj 30 let neutrudno vodi Jože Okoren, je invalidska organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva. Pokriva območje kar 19. občin in je edina tovrstna vladna ali nevladna organizacija v regiji. Svojim članom in članicam, trenutno jih je okoli 120, to so paraplegiki, tetraplegiki, osebe z diagnozo parapareze ali tertapareze, z vrsto različnih programov in aktivnosti omogočajo, da živijo aktivno in kljub gibalni oviranosti čim bolj enakovredno življenje. Ti programi so: prilagojeni prevozi, razna preventivna predavanja, pomoč pri izobraževanju, nabava ortopedskih pripomočkov, rekreacija in šport, kulturna in likovna dejavnost ter pomoč in sodelovanje z izvajalci del pri odpravljanju arhitekturnih ovir v domačem in javnem okolju.

Iz leta v leto se kaže, kako smiselna je bila ustanovitev samostojnega društva, poudari Okorn. Društvo namreč sodeluje z URI Soča Ljubljana že od nastanka invalidnosti pri posamezniku, ko se ta nahaja na medicinski rehabilitaciji. »Nevsiljivo mu predstavimo naše poslanstvo, možnost vključitve in v nadaljevanju sodelovanje v programih,« pove.

Nov kombi po 12. letih

Nov kombi je velika pridobitev za društvo paraplegikov in njihove člane.

Eden od pomembnejših programov so prilagojeni prevozi članic in članov – invalidov na vozičkih. »Le tako se lahko člani udeležujejo vseh aktivnosti. Sicer člani koristijo prevoze tudi za osebne potrebe, nekaj pa jih opravimo tudi za invalide nečlane ali druge organizacije. Žal še vedno ugotavljamo, da ni prilagojenih javnih prevoznih sredstev,« oceni Jože Okorn.

V društvu imajo prilagojena osebno vozilo kangoo in kombi, slednjega je sedaj po skoraj 12. letih in preko 300.000 prevoženih kilometrih zamenjal nov. »Glavna financerja pri tej nabavi sta bila FIHO in Zveza paraplegikov Slovenije, glavni donatorji pa novomeška Krka, Soča oprema in Rotary klub Novo mesto – vsi trije so že vrsto let naši donatorji oziroma sofinancerji različnih programov. Pri tem nakupu je sodelovalo še nekaj manjših donatorjev, tudi posameznikov,« našteje prvi mož društva.

Ob tej priložnosti se je društvo s častnimi listinami zahvalilo tistim, ki so vse skupaj pred 45. leti tudi začeli, in sicer Bernardi Zorko, Anici Radej, Martinu Gorencu in predsedniku Jožetu Okornu.

Z leve: Barbara Ozimek, Branka Bukovec in Mateja Jerič, z vsemi tremi je in še društvo sodeluje.

Praznovanja so se med drugim udeležili Ljudmila Kastelec iz Krke, Boris Lavrič, predsednik Rotary kluba Novo mesto, Bojan Bokalič, direktor podjetja Soča oprema, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic in Borut Sever, direktor FIHA. V krajšem kulturnem programu je zaplesalo šest deklet, ki prihajajo iz različnih kulturnih okoljih, od Bosne in Hercegovine do Ukrajine, skupno pa jim je, da so novi dom našle v Novem mestu in da obiskujejo Dnevi center za otroke novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD), za glasbeni predah pa sta poskrbela Emilija Milenković in Zoran Šubašić. Dogodek je povezovala Mirjana Martinović iz DRPD.

