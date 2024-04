družabno

Mladi in gledališče / Brežiški gimnazijci s predstavo

20.4.2024 | 14:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Gimnazija Brežice

Dijaki brežiške gimnazije so pod vodstvom profesorice filozofije in mentorice Nine Tomc Iskra na oder Kulturnega doma Brežice postavili gledališko predstavo Zaprta vrata, narejeno po knjigi Jeana-Paula Sartra.

Predstava, ki so jo snovali od januarja letos, je požela velik aplavz in, upajmo, tudi veliko razmišljanja. Temeljna misel v literaturi francoskega eksistencialističnega književnika in filozofa je človekova popolna odgovornost za lastna dejanja, ki jo mora posameznik sprejeti kot posledico svobodne volje oz. odločitve. Idejno sporočilo drame govori o neizbrisni krivdi posameznika, o tem, da ljudje drug drugemu ustvarjajo pekel, v katerem tudi sami živijo. Ekipi brežiških gimnazijcev je to odlično uspelo prikazati.

Na fotografiji so (od leve proti desni) dijaki in dijakinje Julija Venišnik, Katja Plevnik, igralka in režiserka predstave Lea Pungerčič, Blaž Plevnik, Kaja Povšič, Janž Rener in mentorica brežiških gimnazijskih gledališčnikov Nina Tomc Iskra. Ekipa si želi, da bi s predstavo gostovali vsaj še v Krškem in Sevnici pa tudi na gledaliških festivalih za mlade.

‹ nazaj