družabno

Podjetništvo / Belokranjske ideje v svet

20.4.2024 | 17:20 | Tekst: Renata Mikec

Foto: PI BK

Lucija Gornik, Neža Malnarič in Lilija Gornik (na sredini) so učenke 7. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič, sicer strastne čebelarke. S podjetniško idejo Satnik s srcem so se z regijskega tekmovanja Popri prebile na državno tekmovanje, ki je bilo pred dnevi v Novi Gorici.

Čeprav se niso uvrstile med najboljše tri, pa so dokazale, da je pred njimi lepa prihodnost. Še naprej jih bosta spodbujali tudi obe mentorici – Ana Štubljar (levo), ki na semiški osnovni šoli vodi čebelarski krožek, in Sara Cajnar (druga z desne), ki je pred leti tudi sama sodelovala na tekmovanju Popri, zdaj pa svoje izkušnje in znanje predaja mladim kot mentorica v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina.

Nad belokranjsko podjetniško zagnanostjo je navdušen tudi njihov rojak Dino Subašić (desno).

‹ nazaj